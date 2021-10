Pro & Contra heute um 22:25 Uhr auf PULS 4: Kurz in der zweiten Reihe – Wie stabil ist die neue Regierung?

Sebastian Kurz ist als Bundeskanzler abgetreten, die Koalition verlängert. Ist die Regierungskrise damit vorbei und wie geht die parlamentarische Arbeit mit Klubobmann Kurz weiter?

Wien (OTS) - Nach dem Rücktritt von Bundeskanzler Sebastian Kurz scheint sich die innenpolitische Lage zu entspannen. Die Grünen blicken optimistisch in die Zukunft und wollen mit Neo-Kanzler Alexander Schallenberg das Regierungsprogramm weiter abarbeiten. Die Opposition glaubt noch nicht recht an einen Neuanfang, in der Sondersitzung wird es erneut Misstrauensanträge geben, auch ein weiterer U-Ausschuss zum Thema Korruption scheint unausweichlich.



Doch wie valide sind die Vorwürfe gegen Sebastian Kurz und wird es zu einer Anklage kommen? Wird der Neo-Klubobmann als Schattenkanzler weiter regieren? Und wie wird die Zusammenarbeit zwischen ÖVP und Grünen künftig aussehen?



Pro und Contra

Dienstag, 12. Oktober 2021, um 22:25 Uhr auf PULS 4

Mittwoch, 13. Oktober 2021, um 20:20 Uhr auf PULS 24



Gäste:

Kai Jan Krainer, Nationalratsabgeordneter und Fraktionsführer des beendeten Ibiza-U-Ausschusses, SPÖ

Christian Hafenecker, Nationalratsabgeordneter und Fraktionsführer des beendeten Ibiza-U-Ausschusses, FPÖ

Nikolaus Scherak, stellvertretender Klubobmann, NEOS

Anneliese Rohrer, Journalistin und Kommentatorin

Gernot Bauer, Innenpolitikredakteur, Profil



Moderation: Gundula Geiginger

