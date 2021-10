Wer bekommt heute einen Immobilienkredit?

Wien (OTS) - Die Preise für Wohnimmobilien steigen unaufhaltsam, die Zinsen liegen mit durchschnittlich knapp über einem Prozent auf einem historisch niedrigen Niveau: „ Wer genügend Eigenkapital auf der Seite hat, für den stellen die aktuellen Zinsen eine Erleichterung beim Immobilienkauf dar “, sagt Mirjam Mohr, Interhyp-Vorständin für das Privatkundengeschäft, „ doch für viele sind die mit den Kaufpreisen gestiegenen Eigenmittelanforderungen ein kaum noch überwindbares Hindernis auf dem Weg zum eigenen Haus oder zur eigenen Wohnung .“ Interhyp, Österreichs Vermittler für Wohnkredite, gibt fünf wichtige Tipps, wie Kunden in dem aktuell umkämpften Immobilienmarkt zu einer soliden und leistbaren Finanzierung kommen.

Kreditberatung vor der Immobiliensuche: „ Wie hoch meine Miete sein kann, ist noch kein zuverlässiges Indiz für eine leistbare Kreditrate “, so Mirjam Mohr. „ Wir bieten in der Interhyp-Vorausberatung eine kostenfreie Analyse der persönlichen Finanzierungsmöglichkeiten. “ Je professioneller und vorbereiteter die Kunden die ersten Verkaufsgespräche führen, desto eher werden sie den Zuschlag für das gewünschte Objekt bekommen. Nebenkosten: „ Die Nebenkosten sollten beim Immobilienerwerb auf keinen Fall unterschätzt werden, hier kommen insgesamt rund zehn bis 14 Prozent des Kaufpreises hinzu “, sagt Andreas Luschnig, Interhyp-Niederlassungsleiter in Wien. Eigenmittel: Je mehr Eigenkapital, desto besser. Denn eine höhere Differenz zwischen Kaufpreis und Kreditbetrag, bedeutet niedrigere Zinsen. Mindestens die Kauf- und Kreditnebenkosten in der Höhe von zehn bis 14 Prozent sollten Kunden auf jeden Fall aus Eigenmitteln stellen können. Zusätzlich empfiehlt Interhyp 20 Prozent des Kaufpreises mit Eigenkapital zu bestreiten. Haushaltsrechnung: Die sogenannte Haushaltsrechnung für die Bank das Wichtigste, um über eine Kreditzusage entscheiden zu können. Mit dem Interhyp-Haushaltsrechner im Internet können Kunden bereits zuhause einen Eindruck bekommen, welche Themen die Beraterinnen mit Ihnen besprechen werden. Im Grunde geht es darum, dass jede Bank einen fundierten Einblick über die finanziellen Einnahmen und Ausgaben erhält. Niedrige Zinsen: Eine Immobilienfinanzierung ist eine Entscheidung, die unsere Kunden viele Jahre, manchmal ein halbes Leben lang begleitet. Interhyp rät seinen Kunden deshalb dazu, langfristig zu planen und das aktuelle Zinsniveau so lange wie möglich festzuschreiben.



