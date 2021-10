10 Jahre ORF III: Das Programm zum Sendergeburtstag am 26. Oktober

Fässlacher und Schottenberg präsentieren „Die perfekte Geburtstagsgala“, ORF-III-Publikum wählt drei „ORF III Sternstunden“

Wien (OTS) - Am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober 2011, startete ORF III Kultur und Information seinen Sendebetrieb. Zum zehnjährigen Jubiläum am Dienstag, dem 26. Oktober 2021, ist ein ganz besonderer Programmabend geplant, an dem die Zuseherinnen und Zuseher aktiv teilhaben können. Nachdem um 20.15 Uhr ORF-III-Moderator Peter Fässlacher und Schauspieler Michael Schottenberg „Die perfekte Geburtstagsgala“ ausrichten, ist ab 21.05 Uhr das Publikum gefragt. Dieses kann schon ab 15. Oktober per Online-Voting abstimmen, welche drei „ORF III Sternstunden“ es anschließend an die Gala, ab 21.05 Uhr, zum Wiedersehen geben soll.

Der Programmabend und das Voting zum zehnten Sendergeburtstag:

Es ist „Die perfekte Geburtstagsgala“ – oder doch nicht? Peter Fässlacher und Michael Schottenberg sind voller Vorfreude auf das Publikum, die VIP-Gäste sind eingecheckt, die schönsten und skurrilsten Momente aus zehn aufregenden Jahren ORF III aus dem TV-Archiv herausgesucht und dann will irgendwie nichts so klappen, wie es soll. Ob die beiden den Abend noch retten können, wird sich zeigen – am Dienstag, dem 26. Oktober, um 20.15 Uhr.

Danach bestimmen die Zuseherinnen und -Zuseher das ORF-III-Programm:

Zu sehen sind ab 21.05 Uhr drei „ORF III Sternstunden“ vergangener Jahre, die bis zum Vortag via Online-Voting ermittelt werden. Zur Auswahl stehen jeweils drei Produktionen aus den Kategorien Kleinkunst, Popularmusik und Klassik. Die Abstimmung läuft ab 15. Oktober zehn Tage lang unter https://tv.orf.at/orf3. Votingschluss ist Montag, 25. Oktober, 12.00 Uhr.

Zur Auswahl stehende „ORF III Sternstunde“-Sendungen:

„ORF III Sternstunde“ – Kleinkunst:

„Michael Niavarani – So bin ich wirklich“

„Kabarett im Turm: Gery Seidl – Total Spezial“

„Kabarett unter Sternen: Tafelrunde Open Air – Die besten Momente“

„ORF III Sternstunde“ – Popularmusik:

„DENK mit KULTUR: Andreas Vitásek und Ingrid Thurnher“ „Sternstunde des Austropop – Die besten Momente“

„Das große Musical-Konzert der Vereinigten Bühnen Wien“

„ORF III Sternstunde“ – Klassik:

„Aus dem Belvedere: Das große Klassik-Open-Air“

„Elīna Garanča – Klassik unter Sternen 2019“

„André Hellers Hauskonzerte: Günther Groissböck“

