Wiener Städtische: Mit coolem Jobgame auf Lehrlingssuche

Die führende Versicherung im Bereich der Lehrlingsausbildung geht in der Lehrlingssuche neue Wege und bringt ein digitales Game auf den Markt.

Wien (OTS) - Für die Wiener Städtische hat die Lehrlingsausbildung seit vielen Jahren oberste Priorität. Jedes Jahr sucht sie 100 Jugendliche, die ihre Ausbildung in einer krisenfesten und wachsenden Branche beginnen wollen. Seit Kurzem setzt die Wiener Städtische in der Lehrlingssuche auf ein ganz neues und attraktives Recruiting-Tool. „Als größter Lehrlingsausbildner in der Versicherungswirtschaft liegt uns die Nachwuchsförderung ganz besonders am Herzen. Mit dem neuen innovativen und vor allem unterhaltsamen Spiel wollen wir noch mehr Jugendliche für den Job begeistern“, sagt Ralph Müller, Generaldirektor der Wiener Städtischen Versicherung.

Das „Check die Lehre“-Jobgame basiert auf drei Missionen, in denen Jugendliche ihre fachliche Kompetenz, Lernbereitschaft und Kundenorientierung austesten können. Mitarbeiter der Wiener Städtischen führen durch die praxisnahen Aufgaben, in denen sich Interessierte als Versicherungsberater ausprobieren können und wichtige Informationen rund um die Wiener Städtische als Arbeitgeber erhalten. Wer im Lauf des Spiels genügend Punkte sammelt, gelangt direkt nach der letzten Mission zur Onlinebewerbung. Durch diesen Selbstcheck profitiert das Unternehmen wiederum von qualitativ hochwertigeren und zielgerichteteren Bewerbungen. Das Tool besticht vor allem durch Authentizität, Benutzerfreundlichkeit und bietet eine digitale Ergänzung zu bisherigen klassischen Recruiting-Kanälen und Plattformen. Das Recruiting-Tool ist über wienerstaedtische.at/jobgame abrufbar und kann mittels Link einfach geteilt werden.

Praxisnahe Ausbildung für nachhaltigen Erfolg

Aktuell absolvieren rund 160 junge Menschen ihre Lehre im Versicherungsvertrieb. Die Erfolgsquote kann sich sehen lassen und ist nicht zuletzt auf das attraktive Ausbildungsmodell zurückzuführen: Die Lehre ist praxisnah und Lehrlinge befinden sich ab dem ersten Tag mitten im Geschehen. Während der gesamten Lehrzeit werden sie von einem Mentor begleitet und so intensiv auf den Berufsalltag vorbereitet. „Eine Lehre in der Wiener Städtischen bietet eine umfassende, praxisorientierte und spannende Ausbildung, vor allem aber einen Job mit guten Perspektiven und vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten“, sagt Müller.

Die Presseaussendung sowie ein Foto finden Sie auch unter wienerstaedtische.at

Rückfragen & Kontakt:

WIENER STÄDTISCHE Versicherung

Unternehmenskommunikation

Schottenring 30, 1010 Wien



Christian Kreuzer – Leitung

Tel.: +43 50 350 - 21336

E-Mail: c.kreuzer @ wienerstaedtische.at



Cornelia Prinz

Tel.: +43 50 350 - 21096

E-Mail: cornelia.prinz @ wienerstaedtische.at