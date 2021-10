Die Zeit der Harnwegsinfekte steht vor der Tür: Neue Hilfe gegen Blasenentzündungen

Wenn die Temperaturen draußen langsam wieder kälter werden, schafft das die idealen Bedingungen für eine Blasenentzündung.

Absam (OTS) - Laut dem Öffentlichen Gesundheitsportal Österreichs erleiden rund 50 bis 80 Prozent der Frauen hierzulande zumindest einmal im Leben einen Harnwegsinfekt [1].



Betroffenen steht mit Utipro Plus AF ein neues vegetarisches Medizinprodukt zur Verfügung, das den Infekt natürlich begegnet und bereits am Ursprungsort stoppt. Utipro Plus AF kontrolliert den Infekt sowohl in der Blase als auch am Ort der Entstehung im Darm. Bei nahezu jeder dritten Frau wiederholt sich eine Blasenentzündung innerhalb von sechs bis zwölf Monaten. Mit Utipro plus AF ist es möglich, vorbeugend einen pflanzlichen Schutzfilm im Darm aufzubauen, der den Ausbruch eines erneuten Infekts verhindert. 98 Prozent der Frauen blieben laut einer wissenschaftlichen Studie nach der Einnahme von Utipro Plus AF über den Untersuchungszeitraum von sechs Monate infektionsfrei [2].

[1] https://www.ots.at/redirect/gesundheit.gv.at2

[2] 98 Prozent der Patientinnen blieben infektfrei über 6 Monate nach initialer Antibiotikatherapie, Salvatorelli N et al. Urol Int. 2016.

