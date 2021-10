BirdLife International Kampagne #1Planet1Right feiert Meilenstein

Recht auf saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt als Menschenrecht anerkannt!

Wien (OTS) - Der UN-Menschenrechtsrat hat am vergangenen Freitag einstimmig für die Einführung eines neuen Menschenrechts gestimmt: das universelle Recht auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt. Dieser fantastische Erfolg ist auch das Ergebnis von mehr als einem Jahr intensiver Arbeit an der #1Planet1Right-Kampagne, die vom BirdLife-Netzwerk ins Leben gerufen und geleitet wurde.

Anfang 2020, in Anbetracht der Covid-19-Panedemie, startete BirdLife International (das weltweit größte aktive Netzwerk von Natur- und Vogelschutz-Organisationen mit über 2,7 Millionen Mitgliedern in 120 Ländern) die #1Planet1Right-Kampagne mit Unterstützung seiner Mitgliedsorganisationen, so auch BirdLife Österreich.

Mehr als 120.000 Unterschriften später und gemeinsam mit hunderten anderen Organisationen und namhafter Persönlichkeiten, darunter Greta Thunberg und der UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte und Umwelt David Boyd, wurde am Freitag, 08. Oktober 2021 Geschichte geschrieben: Der UN-Menschenrechtsbeirat beschloss das Recht auf saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt als Menschenrecht. In der Resolution 48/13 rief der Rat die Staaten der ganzen Welt auf, gemeinsam an der Umsetzung dieses neu anerkannten Rechts zu arbeiten.

Gábor Wichmann, Geschäftsführer von BirdLife Österreich: „Wissend, dass die Zerstörung der Natur oft Ursache für Zoonose-Pandemien ist, führt kein Weg daran vorbei, unseren Planeten zu schützen und das Recht auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt zu verankern! Dieses Menschenrecht ist ein Meilenstein unserer Gesellschaft mit starker Symbolkraft!“

Die neue Resolution geht nun an die UN-Generalversammlung in New York.





Weitere Informationen unter:

https://news.un.org/en/story/2021/10/1102582

https://1planet1right.org/

https://www.ots.at/redirect/birdlife1

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Susanne Schreiner, Pressesprecherin BirdLife Österreich

Mobil: +43 (0) 699 181 555 65

susanne.schreiner @ birdlife.at

www.birdlife.at