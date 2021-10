Neue, KI-gestützte Plattform: PropTexx revolutioniert Immobilienbranche

Mit unserer Komplettlösung revolutionieren wir jeglichen Real-Estate-Media-Content, vereinfachen Geschäftsprozesse und gestalten sie kosteneffizienter. Damit schaffen wir eine neue Welt der Vermarktung. Florian Huemer, DACH-Geschäftsführer PropTexx 1/2

Wir richten uns an Bauträger, Entwickler und Betreiber von Wohn- und Gewerbeimmobilien, Makler und Real Estate Manager. Sie verbessern mit PropTexx ihre Angebote, was sich positiv auf den Umsatz und das Verkaufspotenzial auswirkt Florian Huemer, DACH-Geschäftsführer PropTexx 2/2

Wien/Berlin/Bern (OTS) - Die Immobilienbranche steht vor einem digitalen Umbruch. 68 Prozent der Generation Millennials finden ihr neues Zuhause online auf sozialen Netzwerken. Das zeigt, wie wichtig innovative Lösungen sind, die die Online Marketing Strategie und Geschäftsprozesse verbessern. Das Start-up PropTexx hat eine einzigartige Software entwickelt, die dank künstlicher Intelligenz Zeit und Kosten spart. Bei der EXPO REAL in München wurde sie erstmals vorgestellt.



Soziale Medien und neue Technologien sind aus der Immobilienbranche nicht mehr wegzudenken. Nur noch zwei Prozent aller Immobilien wurden 2020 über Inserate in Printmedien verkauft. Käuferinnen und Käufer nutzen viel häufiger Onlineangebote. Sie möchten mit einem Klick in ihr künftiges Zuhause eintauchen. Virtual Rendering und die Nutzung neuer Technologien in der Immobilienbranche – kurz PropTech genannt – nehmen daher eine immer wichtigere Rolle ein. Dank künstlicher Intelligenz sind die Bilder in Minutenschnelle erstellt.

Komplettlösung für Real-Estate-Media-Content

Das Start-up PropTexx hat sich darauf spezialisiert und bietet eine einzigartige KI-gestützte Lösung für die Immobilienbranche. DACH-Geschäftsführer Florian Huemer erklärt beim Produktlaunch auf der EXPO REAL in München: „ Mit unserer Komplettlösung revolutionieren wir jeglichen Real-Estate-Media-Content, vereinfachen Geschäftsprozesse und gestalten sie kosteneffizienter. Damit schaffen wir eine neue Welt der Vermarktung. “ PropTexx ist eine innovative Plattform, die eine Fülle an Whitelabel-Werkzeugen und Dienstleistungen bietet, wie etwa qualitativ hochwertige Visualisierungen, Photo-Enhancements, Einrichtungsvisualisierungen, Virtual Builds, Cinematic Videos, 360-Grad-Tours oder Whitelabel Pro Landing Pages. Innerhalb kürzester Zeit lassen sich damit Immobilien aufwerten. „ Wir richten uns an Bauträger, Entwickler und Betreiber von Wohn- und Gewerbeimmobilien, Makler und Real Estate Manager. Sie verbessern mit PropTexx ihre Angebote, was sich positiv auf den Umsatz und das Verkaufspotenzial auswirkt “, so Florian Huemer.

www.proptexx.com

Weitere Informationen zu PropTexx GmbH Erfahren Sie mehr über uns!

Rückfragen & Kontakt:

MMag. Florian Huemer

Geschäftsführer DACH



Phone: +43 650 945 60 01

Mail: florian @ proptexx.com

Web: www.proptexx.com



PropTexx GmbH

Rotenturmstrasse 17, TOP 10-12

1010 Wien, Austria