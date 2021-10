JÄGER Hausbetreuung auf Expansionskurs

Servicegebiet & Dienstleistungs-Portfolio wird weiter ausgebaut

Wien (OTS) - Von einem Hausbetreuungsunternehmen zu einem Full Service Facility Manager herangewachsen, kümmert sich JÄGER bereits seit 1985 um alle Dienstleistungen rund ums Haus. In Zukunft profitieren noch mehr Hausverwaltungen & -besitzer in Wien und Niederösterreich von einer Erweiterung des Servicegebietes sowie des Dienstleistungs-Portfolios des qualitätsorientierten Immobiliendienstleisters.



Das österreichische Familienunternehmen JÄGER Hausbetreuung konnte seinen Wachstumskurs in den letzten Jahren erfolgreich fortsetzen. Jetzt stehen vor allem die Einzugsgebiete Wien und Niederösterreich im Fokus. „Während wir in Wien mit unserer Kerndienstleistung Hausbetreuung weiterwachsen werden, liegt das Hauptaugenmerk in Niederösterreich darauf, unser Servicegebiet zu vergrößern“, ist Thomas Jäger, CEO der JÄGER Hausbetreuung, begeistert. Im Vordergrund stehen dabei weiterhin die Zuverlässigkeit, Flexibilität sowie die gelebte Verantwortung gegenüber den Kunden. „Wir rechnen auch in der nächsten Zeit mit hoher Nachfrage und starkem Wachstum, da wir unseren Kunden als qualitätsorientierter Full Service Dienstleister einen echten Mehrwert bieten können“, fährt Jäger fort. Denn auch Hausverwaltungen & -besitzer bemerken immer mehr, dass es nicht immer der günstigste Preis ist, der die beste Qualität verspricht. Bei der Auswahl des Immobiliendienstleisters sollte daher das Umweltbewusstsein des Anbieters, ein professionelles & hochqualitatives Portfolio zu einem höheren, aber dennoch fairen Preis sowie eine punktgenaue Abrechnung ohne versteckte Zusatzkosten im Fokus stehen. Deswegen vertrauen Immobilienverwaltungen & -besitzer ihre Objekte den Profis von JÄGER an und investieren gerne mehr in die Dienstleistungen des Full Service Facility Managers. Jedem Kunden steht dabei von Beginn an ein persönlicher Ansprechpartner des erfahrenen Teams von JÄGER rund um die Uhr mit einem umfangreichen Know-how zur Seite. So werden etwaige Problemstellungen des Objektes schnell erkannt und können mit den richtigen Maßnahmen umgehend behoben werden, um die Werterhaltung der Immobilie zu sichern.



Immobilienverwaltungen & -besitzer in guten Händen

Um seine Kunden auf ganzer Ebene betreuen zu können, wird auch das Portfolio von JÄGER regelmäßig verbessert und um passende Leistungen ergänzt. Erst vor Kurzem wurde das Angebot um die Leistungen der Gewerke Maler & Anstreicher und Bodenleger sowie die Dachrinnen- & Fassadenreinigung erweitert. In Verbindung mit der Kerndienstleistung „Hausbetreuung“, der umfassenden Reinigung von Garagen sowie einem Winterdienst, der Grünflächenbetreuung und Entrümpelungen kümmert sich der Full Service Dienstleister ganzjährig um die Bedürfnisse seiner Kunden. Bestens bei den Profis von JÄGER aufgehoben, wissen Hausverwaltungen & -besitzer ihre Immobilie in guten Händen – 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag.





