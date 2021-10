ÖVP-Parlamentsklub wählte Sebastian Kurz in geheimer Wahl einstimmig zum zukünftigen Klubobmann der ÖVP

August Wöginger zum ersten Klubobmann-Stellvertreter gewählt

Wien (OTS) - In der heutigen Sitzung des ÖVP-Parlamentsklubs wurde Parteiobmann Sebastian Kurz in geheimer Wahl einstimmig zum zukünftigen neuen Klubobmann der ÖVP gewählt. August Wöginger wurde ebenfalls einstimmig zum ersten Klubobmann-Stellvertreter gewählt. „Wir werden gemeinsam mit ganzer Kraft für die Menschen in Österreich arbeiten“, so Kurz und Wöginger nach der Wahl im ÖVP-Parlamentsklub.

