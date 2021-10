Cuprum Coin: Eine der wertvollsten Kryptowährungen der Welt erfolgreich eingeführt

Dubrovnik, Kroatien (ots/PRNewswire) - Cuprum Coin s.l.l.c. gab heute den Start der Vorverkaufsphase seiner rohstoffgestützten Kryptowährung bekannt, deren Basiswert in Form von ultrafeinem Kupferpulver im Wert von über 60 Milliarden US-Dollar besteht.

Obwohl der Start für den 15. September angekündigt war, wurde Cuprum Coin aufgrund kleinerer Verzögerungen am Freitag erfolgreich gestartet.

Das Cuprum Coin - Projekt zielt darauf ab, durch die Kombination von Blockchain-Technologie, die auf der umweltfreundlichen Tezos-Plattform aufgebaut ist, mit einem sehr gefragten und wertvollen Rohstoff - ultrafeinem Kupferpulver - Werte zu schaffen. Dieses Projekt wird es jedem ermöglichen, in ein Gut zu investieren, das seit Jahrzehnten nur privilegierten Institutionen zur Verfügung steht.

Das Unternehmen ist daher der erste organisierte Versuch, den Markt zu schaffen und bereitete nur 0,5 %, oder 1,5 Millionen CUPRUM Coins zum Promo-Preis von 10 US-Dollar pro 1 Coin vor. Der Vorverkauf läuft über die Cuprum Coin Handelsplattform, mit Bitcoin (BTC) oder Ethereum (ETH) als Kaufoptionen.

Die voraussichtliche Dauer des Vorverkaufs beträgt 2 Monate. Es folgt ein erstes Umtauschangebot (Initial Exchange Offer, IEO) ab dem 1. Dezember mit einem vorher festgelegten Preis von 15 US-Dollar pro 1 Coin, und dann der Handel an den Börsen ab dem 1. Januar 2022 oder unmittelbar nach Abschluss des IEO. Cuprum Coin sollte den Handel an den Börsen zu einem Wert von nicht unter 25 US-Dollar pro Coin aufnehmen. Angesichts der Tatsache, dass ein Cuprum Coin mit einem Rohstoffwert von 100 US-Dollar gedeckt ist, sind Vorverkäufe und IEO eine hervorragende Gelegenheit, in der Anfangsphase zu investieren.

"Wir sind uns der Neugierde und des Interesses bewusst, die dieser einzigartige Marktplatz in der Krypto-Community hervorgerufen hat. Deshalb haben wir uns entschieden, den Start zu verschieben und transparentere und schnellere Zeitpläne für den Münzsucher zu präsentieren", erklärte Mario Urlic, CEO und Gründer von Cuprum Coin, heute.

Deshalb hat die Geschäftsleitung einen verbesserten Plan zur Verteilung der Mittel vorgelegt, der nun strategische Investitionen in den Umweltschutz, nachhaltige Energie, Luft- und Raumfahrtprogramme, Medizintechnik und Spenden für wohltätige Organisationen umfasst. Der Gründer und seine Partner haben beschlossen, bis zu 12,5 % des Gesamtumsatzes auf diese Bereiche zu verteilen.

Das Unternehmen lagert und sichert äußerst wertvolle Basiswerte in Hochsicherheitsanlagen in Deutschland. Potenzielle Investoren können die entsprechenden Unterlagen anfordern und die Räumlichkeiten nach besonderer Vereinbarung besichtigen.

