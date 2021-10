ÖCV gratuliert Michael Linhart zur Angelobung

Linhart ist seit 1977 Mitglied des Österreichischen Cartellverbandes

Wien (OTS) - Am 11. Oktober 2021 wurde Botschafter Dr. Michael Linhart (Mitglied der K.H.V. Babenberg Wien) zum Minister für europäische und internationale Angelegenheiten angelobt. Vorortspräsident Felix Geyer lobt Spitzendiplomat Linhart als Person mit festen, unerschütterlichen Werten, der seit Jahrzehnten für unsere Republik arbeitet. „In all seinen vielfältigen Funktionen in zahlreichen Ländern auf der ganzen Welt, hat er stets gezeigt, wofür er und wir als gesamter Verband stehen und einstehen. Besonders aber zeichnet Michael sein Scharfsinn, ruhiges Gemüt, seine Bescheidenheit und seine bodenständige Art aus. Ich wünsche Michael Linhart alles Gute für diese neue Herausforderung und bin unglaublich stolz, dass ein Mitglied meiner Verbindung und unseres Verbandes eine so gewichtige Rolle in unserer Republik bekleidet. Viel konnte ich bereits von ihm lernen. Seine Fachkompetenz ist unbestritten und überall, wo man auf seinen Namen stößt, genießt dieser den besten Ruf.“ so Geyer.

Geboren in Ankara, bereits der Vater war im diplomatischen Dienst, lernte Michael Linhart bereits von frühster Jugend an sein Handwerk. Das Studium der Rechtswissenschaften absolvierte Linhart in Salzburg und Wien. In dieser Zeit wurde er Mitglied der K.H.V. Babenberg Wien und somit Teil des Österreichischen Cartellverbandes.

Michael Linhart ist auch Mitglied der K.Ö.St.V. Golania zu Arne. Eine Verbindung, welche von österreichischen Soldaten während ihres Auslandseinsatzes auf den Golanhöhen im Rahmen der UNO gegründet wurde.

