WKW: Präsentation des Projekts „gut leben im Grätzl“ am ImpulsPro Tag 2021

Wien (OTS) - Die neue Initiative will die nachhaltige Gesundheits- und Daseinsvorsorge in den Wiener Grätzln etablieren.

Durch die Zeit der Covid-19-Pandemie und die beruflichen Erfahrungen insbesondere während der Corona-Lockdowns wurde die Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Wien zu einer speziellen Initiative inspiriert: Ein „Vernetzungsprojekt“ der verschiedenen Berufszweige innerhalb der Fachgruppe, welches Obmann Mag. Harald G. Janisch beim ImpulsPro Tag 2021 am 12. Oktober vorstellen wird. Das Motto der Veranstaltung lautet „gut leben im Grätzl“.

Zentrales Anliegen ist es, die vernetzten Angebote sichtbar zu machen, die die verschiedenen Berufsgruppen für BewohnerInnen einzelner Wiener Grätzln bereitstellen. Die lokale Koordinierung der Angebote im Grätzl übernimmt dabei ein/e „Gutleben-ManagerIn“: Als AnsprechpartnerIn für die benötigten Beratungen und Dienstleistungen von Lebens- und SozialberaterInnen (psychosoziale BeraterInnen, ErnährungswissenschaftlerInnen, SportwissenschaftlerInnen), PersonenbetreuerInnen, Organisationen von Personenbetreuung (Vermittlungsagenturen), sowie mobilen PflegerInnen (zur Qualitätskontrolle).

Wie Fachgruppen-Obmann Janisch ausführt, ist seit Beginn der Pandemie zu erkennen, dass öffentliche Einrichtungen den Menschen in akuten Notfällen zur Seite stehen, im alltäglichen Leben dann aber privaten Angebote eine wichtige Ergänzung zum öffentlichen Angebot und Hilfestellung sind. Dieser privaten Angebote haben dann besonders positive Auswirkungen auf die körperliche und seelische Gesundheit der Bevölkerung.

Nachhaltige Prävention für Körper und Geist

„Um in Zukunft in schwierigen gesellschaftlichen Situationen und Phasen – aber vor allem im alltäglichen Leben – besser gerüstet zu sein, schließen sich daher die Lebens- und SozialberaterInnen (psychosoziale BeraterInnen, ErnährungswissenschaftlerInnen, SportwissenschaftlerInnen), PersonenbetreuerInnen, die Organisationen von Personenbetreuung (Vermittlungsagenturen) und die mobilen PflegerInnen zu Initiativen zusammen, die in den Grätzln der Großstadt eine nachhaltige Gesundheits- und Daseinsvorsorge etablieren werden“, so Janisch.

Mit diesem neuen Vernetzungsmodell wollen die Träger der Initiative in den Grätzln der Großstadt bei der Prävention für Körper und Geist ansetzen. Mit maßgeschneiderter Gesundheitsprävention soll der Mensch in seiner Ganzheit erfasst werden, wobei sowohl private wie auch auf berufliche Faktoren berücksichtigt werden. Die Unterstützung vor Ort soll rechtzeitig erfolgen, also noch bevor die Menschen körperlich oder seelisch erkranken.

„Es geht um eine nachhaltige Stärkung der Resilienz – also der individuellen Eigenschaft, mit belastenden Situationen umgehen zu können. Es geht dabei darum, die Hilfe der öffentlichen Hand mit unserer selbst organisierten Präventionsarbeit zu ergänzen“, so Fachgruppen-Obmann Janisch: „Wenngleich wir den Menschen ihre täglichen Sorgen und Probleme nicht abnehmen können, verhelfen wir ihnen zu mehr Lebenskompetenz und stärken sie damit in ihrer Lebensführung.“

Neue Initiative mit breiter fachlicher Unterstützung

Träger der neuen Initiative „gut leben im Grätzl“ ist in Wien die Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung. Sie wird dabei von zahlreichen NGO’s unterstützt, im Besonderen von:

vom Österreichischen Verband der Lebens- und Sozialberater (ÖVLSB).

vom Verein der selbständigen PersonenbetreuerInnen aus EU-Herkunftsländern in Österreich (UNJONG)

von der Bundesinteressensgemeinschaft für Organisationen von Personenbetreuung (ÖBAP)

Der Obmann der Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Wien, Mag. Harald G. Janisch, definiert abschließend nochmals das zentrale Ziel der Initiative: „Es geht um eine nachhaltige Gesundheits- und Daseinsvorsorge. Diese etablieren wir in Wien, koordiniert von den Gutleben-ManagerInnen in den Grätzln der Stadt.“

Als Schirmherr des ImpulsPro Tages 2021 fungiert der 1. Präsident des Wiener Landtages, Ernst Woller. Ebenfalls Gast der Veranstaltung ist der Präsident der Wiener Ärztekammer, a.o. Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres, PhD.

Die Initiative wird am ImpulsPro Tag 2021 im Detail vorgestellt, der morgen, 12. Oktober 2021, ab 10.00 Uhr im NH Vienna Airport Conference Center stattfindet.

