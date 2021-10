Neueröffnung in Wien Mariahilf: Functional-Fitness-Erfolgskonzept F45 expandiert weiter in Österreich

Wien (OTS) - Nach der erfolgreichen Eröffnung des ersten österreichischen Studios im März 2020 expandiert das globale Fitnessphänomen F45 mit einem zweiten Studio im Herzen von Wien: Seit 9. Oktober können Sportbegeisterte – und jene, die es noch werden wollen – neben dem Standort Wien Mitte auch im neuen F45 Studio Mariahilf (Windmühlgasse 22-24, 1060 Wien) trainieren.

Functional Training hat sich in den letzten Jahren vom Geheimtipp zum absoluten Trendsport entwickelt. F45 (kurz für „Functional 45") und dessen Franchise-Konzept treffen mit ihrer perfekten Kombination aus HIIT (High Intensity Interval Training) und Zirkeltraining somit den Puls der Zeit und erobern seit der Gründung im Jahr 2013 mit ihrem spezialisierten Studiokonzept die internationalen Fitnessmärkte. Rund 200 Mitglieder trainieren in Österreich bereits bei F45 – bis zu 820 Kalorien verbrannte Kalorien pro Einheit, mitreißende Musik, motivierende Trainer sowie stetig weiterentwickelte und erweiterte Trainingsprogramme sprechen für sich. Das in Australien gegründete Unternehmen hat mittlerweile auch zahlreiche prominente Fans – unter anderem Schauspieler Mark Wahlberg, der nicht nur begeistertes Mitglied, sondern auch F45-Investor ist.

F45 Trainings zeichnen sich nicht nur durch abwechslungsreiche, 45-minütige Powersessions (5.000 individuelle Trainingsübungen & 45 Workouts), sondern auch über das starke Communitygefühl aus. „Wir bezeichnen unsere Community gerne als F45-Family – denn egal ob langjährig oder neu, jung oder alt, erfahren oder nicht: Jeder wird mit offenen Armen empfangen und herzlich aufgenommen“, so Studiogründer Angela Gerke und Ehsan Seyfouri Tabrizi. Das Konzept hat Erfolg: Bereits über 1.500 Studios in 63 Ländern weltweit sind Teil des F45-Netzwerks.

Mit seinen stationsbasierten Trainingseinheiten, überwachter Herzfrequenz und ausgebildeten Personal Trainern schafft F45 das perfekte Umfeld, um individuelle Fitnessziele zu erreichen. Zusätzlich zu den Trainingseinheiten – die regelmäßig mit Live-DJs abgerundet werden – gibt es zudem auch ein für Mitglieder frei zugängliches, digitales Ernährungsprogramm.

Die Eröffnung des zweiten F45-Studios in Wien ist ein weiterer Meilenstein im bereits erfolgreichen Jahr 2021: Neben dem gelungenen Börsengang im Juli konnte F45 kürzlich auch Fußballlegende David Beckham als Marken-Testimonial gewinnen. „F45 hat eine starke Community und motivierende Trainer, die dir helfen, deine Ziele auch zu erreichen und starke Ergebnisse zu erzielen“, so F45-Fan Beckham.

Nähere Informationen sowie die Anmeldung zum kostenlosen 7-Tage-Pass gibt es unter https://f45training.at/mariahilf/.

Über F45

F45 ist das weltweite Group-Fitness-Training-Phänomen aus Australien, das seine Mitglieder definierter, stärker und fitter macht, als sie es sich je erträumt haben. Das Innovationsbewusstsein von F45 geht weit über den eigentlichen Trainingsbereich hinaus und umfasst eine ständig wachsende Palette an firmeneigenen Fitness- und Geschäftstechnologien, die sowohl den Mitgliedern als auch den Franchisenehmern ein noch nie dagewesenes Maß an Einblick und Kontrolle bieten. F45 Training ist einer der am schnellsten wachsenden Fitness-Franchisegeber, der sich darauf konzentriert, eine führende globale Fitness-Trainings- und Lifestyle-Marke zu schaffen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden funktionelle 45-minütige Workouts, die effektiv sind, Spaß machen und die Community stärken. Die äußerst beliebte Trainingsmethode von F45 und das kostengünstige, hochprofitable Geschäftsmodell haben dazu geführt, dass dieses Fitnessphänomen weltweit explodiert ist.

Rückfragen & Kontakt:

Angela BG GmbH

F45 Training Mariahilf

Windmühlgasse 22-24

Wien 1060

mariahilf @ f45training.at