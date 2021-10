Rosa Hightech-Einhörner: Science Pool startet österreichweites Förderprojekt „Think MINT! Mädchen wollen Wissen“

Ein Projekt des Bundesministeriums für Frauen, Familie, Jugend und Integration und Science Pool

Wien (OTS) - Das gemeinsame Projekt regt Mädchen und junge Frauen dazu an, Ausbildungswege in MINT-Fächern anzustreben.

Jahrelange Erfahrungen aus der Elementarpädagogik zeigen: Das Interesse an Naturwissenschaften ist bei Kindern in jungem Alter noch völlig gleich verteilt und nimmt erst mit steigendem Alter bei Mädchen ab. Neben gesellschaftlichen Erwartungen sind dafür auch immer wesentlicher werdende Peer-Mechanismen mitverantwortlich.

„Ein kluges Mädchen muss keinen Glitzer mögen. Aber es darf!“,

bringt Gerlinde Heil, Didaktikerin, CEO und Gründerin des Science Pool VIF, den Ansatz ihres Projektes auf den Punkt. Denn mit der Initiative Think MINT! Mädchen wollen Wissen, werden nicht „Umgebungsparameter“ verändert, sondern es wird sichtbar gemacht, dass diese zusammen - wenn neue Zugänge geschaffen werden - mit den Interessen der Mädchen an MINT bereits völlig kompatibel sind. Schließlich muss Technik nicht immer maskulin und hart sein, sondern kann auch verspielte und feminine Züge haben. So wird eine mit Mädchen assoziierte Ästhetik, Haptik und Thematik absolut gleichwertig mit bisher „klassischen“ MINT-Sichtweisen positioniert und in der gesellschaftlichen Wahrnehmung verankert.

Hauptziel von Think MINT! ist dabei, Mädchen dort abzuholen, wo ihre Interessen liegen, ihre Hands-on-Mentalität zu fördern und sie zu eigenem Tun zu inspirieren, um ihre Fähigkeiten einem wirklich großen Kreis sichtbar zu machen. Das Projekt ist dabei in „Cradles“ angelegt, die aufeinander aufbauen und ineinander überführen. Dabei sind sie entsprechenden den Projektzielen in die drei aufeinander aufbauenden Stufen „Vermittlung - Sichtbarkeit - Inspiration“ gegliedert.

Science Pool wendet sich mit Think MINT! ausschließlich an Mädchen und junge Frauen von 4 bis 19 Jahren. Die Zusammenarbeit erfolgt in Workshop-Form sowohl mit Schulen und Kindergärten als auch in einem weiteren Schritt mit freizeitpädagogischen Einrichtungen und den Familien. So werden auch Lehrende und Familien dazu angeregt, die Mädchen in ihrem Werdegang zu stützen.

Das Projekt Think MINT! Mädchen wollen Wissen wurde vom Science Pool VIF entwickelt und ins Leben gerufen und wird vom Frauenförderungsprogramm des Bundesministeriums für Frauen, Familie, Jugend und Integration unterstützt.

