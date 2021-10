Holzleitner: Kinderbetreuungsmilliarde jetzt!

SPÖ-Frauen fordern Neuverhandlungen zum Budget – Rechtsanspruch auf ganztägige Kinderbetreuung ist längst fällig

Wien (OTS/SK) - „Die Enthüllungen der vergangenen Tage haben gezeigt, dass durch die Machtgier von Sebastian Kurz Eltern und Kindern mehr als eine Milliarde Euro für ganztägige Kinderbetreuung und Kinderbildung weggenommen wurde. Das ist ein Raub an der Zukunft!“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner. Die SPÖ-Frauen fordern sofortige Neuverhandlungen zum Budget. ****

„Die Grünen dürfen nicht so tun, als ginge sie das alles nichts an“, sagt Holzleitner in Reaktion auf ein Interview mit der grünen Klubchefin Sigrid Maurer in der ORF-Sendung „Hohes Haus“ am Sonntag. „Nur seufzen und den schlechten Stil der ÖVP beklagen, ist zu wenig! Das Budget wird jetzt beschlossen. Daher müssen wir jetzt handeln!“

„Die bekannt gewordenen Chats offenbaren die Skrupellosigkeit und die Korruptheit des ‚System Kurz‘. Die Grünen dürfen da nicht mitspielen“, fordert Holzleitner.

Die SPÖ-Frauen fordern die Umsetzung des längst fälligen Rechtsanspruches auf ganztägige Kinderbetreuung. „Dafür muss massiv investiert werden und zwar jetzt! Die Kinderbetreuungsmilliarde muss es endlich geben. Die Zeit der Ausreden ist vorbei“, so Holzleitner. (Schluss) lp

