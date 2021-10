AMS: 43.000 Stellen im September 2021 besetzt – Startschuss für „AMS Business Tour“ 2021

Wien (OTS) - Allein im Monat September 2021 konnten 43.000 Jobangebote mit Unterstützung des AMS besetzt werden. Trotz dieser großen Dynamik am Arbeitsmarkt tun sich aber auch viele Betriebe aktuell schwer, Mitarbeiter_innen zu finden. Das AMS unterstützt sie mit der Initiative „AMS Business Tour“: „Service für Unternehmen“-Teams des AMS werden ab 11. Oktober 2021 innerhalb von drei Wochen rund 7.500 Betriebe besuchen und bei der Personalsuche beraten.

Der gegenwärtige Wirtschaftsboom sorgt für Rekordwerte an offenen Stellen (113.690 sofort verfügbare offene Stellen per Ende September 2021) und für regen Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter_innen. Die Dynamik am Arbeitsmarkt zeigt sich etwa daran, dass das AMS im September 2021 schon das dritte Monat in Folge mehr als 40.000 Jobs als besetzt abbuchen durfte. „Obwohl die meisten Jobs wie die sprichwörtlichen „warmen Semmeln“ weggehen, haben aber auch viele Betriebe Schwierigkeiten, passendes Personal zu finden, wie ein Blick auf die Dauer der Stellenbesetzung zeigt: Von den 108.966 sofort verfügbaren offenen Stellen per Ende Juni 2021 waren Ende Juli noch 72.130 (66%), Ende August 48.987 (45%) und Ende September 2021 noch 33.121 (30%) im Bestand.

3 von 10 Stellen können also aktuell auch nach drei Monaten Suche noch nicht besetzt werden.“ so AMS Vorstand Johannes Kopf.

AMS Business Tour bietet kostenlose Beratung für Betriebe

„Um Betriebe darin zu unterstützen, neue Mitarbeiter_innen zu finden und ihre Attraktivität als Arbeitgeber zu erhöhen, gehen die „Service für Unternehmen“ (SfU)-Teams des AMS ab 11. Oktober 2021 nun auf österreichweite Tour.“ so Johannes Kopf weiter. Dieser Service richtet sich an alle Betriebe Österreichs, die Beratungsleistungen zum Thema Mitarbeiter_innen-Recruiting in Anspruch nehmen möchten und die ihre Sichtbarkeit am Arbeitsmarkt, aber auch ihre Arbeitgeberattraktivität erhöhen wollen. Sei es in persönlichen Terminen, in Telefonkonferenzen oder in Online-Meetings – das AMS setzt einiges in Bewegung, damit das Perfect Match zwischen Arbeitnehmer_innen und Arbeitgeber_innen noch besser funktionieren kann. Im Rahmen der „AMS Business Tour“ werden voraussichtlich bis zu 7.500 Betriebe beraten werden können.

Begleitende Kommunikationskampagne #weiterkommen

Begleitet wird die AMS Business Tour 2021 von einer Kommunikationskampagne in Printmedien, Hörfunk und Online. Dabei werden die Möglichkeiten für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem AMS aufgezeigt und die aktuellen Serviceangebote für Unternehmen vorgestellt. Informationen rund um die AMS Business Tour 2021 sind auf www.ams.at/weiter abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeitsmarktservice Österreich – Bundesgeschäftsstelle

Mag.a Marlies Gatterbauer

+43 (0) 50904-151 101

marlies.gatterbauer @ ams.at

http://www.ams.at