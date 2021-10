Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál zum Weltmädchentag: Neue Tipps für starke „Mädchen im Netz“

Selbstbestimmte Darstellung im Netz: Tipps und Workshops rund um das Online-Leben für Mädchen

Wien (OTS) - Immer online. Immer erreichbar. Ein Leben ohne Smartphone, Tablet und Online-Dienste wie Snapchat, Instagram, YouTube und WhatsApp ist für viele von uns schwer vorstellbar. Das Internet hat unser Leben stark verändert. Die Digitalisierung bringt viel Positives, hat aber auch Schattenseiten – wie Sexismus oder Hass im Netz.

Zum Weltmädchentag am 11. Oktober veröffentlicht das Frauenservice der Stadt Wien eine neue Broschüre „Mädchen im Netz II – Ein Leitfaden zur selbstbestimmten Online-Identität“. Als Fortführung der Broschüre „Mädchen im Netz“ geht es auch diesmal wieder um das Thema Internet und darum, wie Mädchen sicher und selbstbestimmt ihre Online-Identität gestalten können.

„Wir alle verbringen immer mehr Zeit online. Das birgt viele Möglichkeiten für junge Frauen, aber auch Gefahren. Es ist wichtig, dass Mädchen und junge Frauen unterstützt werden, wenn sie mit Hass im Netz, Bodyshaming oder Cybermobbing konfrontiert sind. Wir wollen Mädchen und junge Frauen darin bestärken, selbstbestimmt online unterwegs zu sein. Die neue Broschüre hilft Mädchen dabei“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál. Und: „Gerade zum Weltmädchentag ist es wichtig, Mädchen Mut zu machen, sie in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken. Mädchen sollen in unserer Stadt sicher und selbstbestimmt leben können – ob in der Schule, im Alltag oder im Internet. Die Botschaft ist: Traut euch alles zu. Mädchen gehört die Welt!“, so Gaál.

Die neue Broschüre thematisiert die Online-Identität, die für viele Mädchen und junge Frauen Teil des Alltags ist und begleitet drei Freundinnen, die in den sozialen Medien aktiv sind durch ihren Alltag. Bodyshaming, das eigene Selbstbild online, Datensicherheit und Grooming (gezielte Kontaktaufnahme Erwachsener mit Minderjährigen) beschäftigen die Protagonistinnen u.a. in ihrem Online-Leben.

Die Broschüre kann kostenlos beim Frauenservice Wien bestellt werden oder ist online unter www.frauen.wien.at zum Download bereit.

Kostenlose Mädchenworkshops auch online – Jetzt für 8. 11. anmelden!

Die beliebten „DigiGirlPower- Workshops“ des Frauenservice Wien gibt es jetzt auch online. In den Workshops werden Mädchen gestärkt und mit ihnen zu den Themen Gleichberechtigung und ihren Rechten gearbeitet. Die Workshops richten sich an Mädchen zwischen 14 und 22 Jahren und können – bedingt durch die Covid-19-Pandemie – jetzt auch online abgehalten werden. Informationen und Buchungen der Workshops unter maedchen@ma57.wien.gv.at oder unter 01/4000-83515. Anmelden können sich Mädchengruppen privat oder über die Schule organisiert.

Für einzelne Mädchen, die gerne an einem Workshop teilnehmen wollen, bietet das Frauenservice einen Onlineworkshop am 8. November 2021 von 14-17 Uhr an. Anmeldungen bitte bis 4.11. unter maedchen@ma57.wien.gv.at oder unter 01/4000-83515.

Ein Zeichen für Rechte von Mädchen

Auch in Wien erstrahlen am Weltmädchentag wieder die Brücken und andere Bauwerke in pink und setzen so ein deutliches Zeichen für die Rechte von Mädchen. Die internationale Aktion von plan international soll auf die bestehenden Diskriminierungen von Mädchen weltweit aufmerksam machen. / Schluss

Rückfragen & Kontakt:

Gerda Mackerle

Mediensprecherin Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál

Tel.: 0676 8118 81983

E-Mail: gerda.mackerle @ wien.gv.at