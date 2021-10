HYPO Oberösterreich begibt erste nachhaltige Wohnbauanleihe

Prämiert mit dem Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte

Linz (OTS) - Die HYPO Oberösterreich hat jetzt Österreichs erste nachhaltige Wohnbauanleihe begeben. Das Emissionsvolumen beträgt 30 Millionen Euro. Die Mittel aus der hypo_blue Wohnbauanleihe werden ausschließlich zur Finanzierung des energieeffizienten heimischen Wohnbaus verwendet und tragen damit deutlich zur CO2-Reduzierung bei. Daher wurde die Anleihe auch mit dem österreichischen Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte ausgezeichnet. „Den Anleger*innen gibt das die Gewissheit, dass ihre Gelder in ökologisch und sozial wertvolle Projekte investiert werden. Für uns ist die Anleihe ein weiterer wichtiger Schritt in unserer strategischen Ausrichtung als Vorreiterin in Sachen Nachhaltigkeit. Mit unserer hypo_blue Produktlinie bieten wir eine umfangreiche Palette an nachhaltigen Dienstleistungen vom Konto, über das Online-Sparen bis hin zu Veranlagungen und Krediten an“, betont HYPO Generaldirektor Klaus Kumpfmüller.

Die HYPO Oberösterreich ist aktuell die mit Abstand größte Emittentin der steuerlich attraktiven Wohnbauanleihen. Erst Anfang September hat die Bank einen Green Bond im Volumen von 250 Millionen Euro begeben, der sich an institutionelle Investoren richtete und doppelt überzeichnet war. Mit der aktuellen Wohnbauanleihe gibt es nunmehr auch ein eigenes nachhaltiges Veranlagungsprodukt für Privatanleger*innen.

Nachhaltigkeit als strategischer Schwerpunkt

Die HYPO Oberösterreich bekennt sich zum 1,5 Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens sowie zu den nationalen Klima- und Umweltzielen. Die Bank hat sich die Klimaneutralität in Scope 1 (direkte Emissionen) & Scope 2 (indirekte Emissionen durch die Bereitstellung von Energie) bis 2025 zum Ziel gesetzt. Die Reduzierung der von der Bank verursachten CO2-Emissionen hat Vorrang vor der Kompensation. In Scope 3 (weitere indirekte Emissionen) wird eine kontinuierliche Reduzierung angestrebt. Unterstützt wird die Zielerreichung durch ein ISO-zertifiziertes Umwelt- und Energiemanagementsystem (EN ISO 50001, EN ISO 14001) mit ambitionierten Umwelt- und Energiezielen. Die Bank verfügt seit 2016 über ein Nachhaltigkeitsrating von ISS ESG im Primestatus.



