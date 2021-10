Kaineder Roschger: Wir sind Bürgermeister: Attersee wählt Rudi Hemetsberger zum ersten Grünen Ortschef in Oberösterreich

Historischer Augenblick in der Geschichte der Grünen Bewegung in OÖ, vorläufige Krönung des Grünen Wachstums im Land und Vorbote für weitere Grüne BürgermeisterInnen-Ämter

Linz (OTS) - „Wir sind Bürgermeister. Rudi Hemetsberger, ich gratuliere ganz herzlich zum ersten Ortschef-Posten der Grünen in Oberösterreich. Das ist ein persönlicher Erfolg für Rudi Hemetsberger, dessen immenser Einsatz belohnt worden ist. Es ist eine extrem starke Leistung des gesamten Grünen Teams in Attersee. Und es ist dieser historische Augenblick in der Geschichte der Grünen Bewegung in Oberösterreich. Zum ersten Mal wird eine OÖ. Gemeinde von einem Grünen Bürgermeister geführt. Mit dem ganz klaren Ziel, Attersee für seine BürgerInnen lebenswert und klimafit zu gestalten“, zeigt sich der Grüne Landessprecher LR Stefan Kaineder begeistert über das Ergebnis der BürgermeisterInnen-Stichwahl in Attersee und sieht darin die großartige Entwicklung der Grünen in OÖ bestätigt.

„Dieser Grüne Bürgermeister-Sitz in Attersee ist der erste, weitere werden folgen. Denn der heutige Meilenstein in Attersee zeigt, wie stark die Grünen mittlerweile in den Gemeinden verankert sind. Das verdeutlicht auch die BürgermeisterInnen-Stichwahl in Arbing, bei denen Roland Vuketich für die Grünen ein mehr als beeindruckendes Ergebnis erreicht hat. Neben dem LTW-Ergebnis sind es solche Highlights, die uns Rückenwind für die kommenden Jahre geben. Es mag im Landhaus noch einmal eine Koalition des alten Denkens sitzen. Aber das ändert nichts an unserer Mission, das Land in die Klimazukunft zu führen. Dafür werden auf allen Ebenen gestärkte Grüne mit aller Kraft arbeiten“, betont Kaineder.

Als „bahnbrechenden Schritt in einer großartigen Entwicklung“ sieht die Grüne Landesgeschäftsführerin Ursula Roschger den Stichwahl-Erfolg von Rudi Hemetsberger. „Die Grünen sind stark gewachsen, noch nie hat es so viele Gemeindegruppen gegeben und bei den Wahlen ist die breiteste Grüne Bewegung ever in OÖ angetreten. Dieser Bürgermeister-Sitz ist die vorläufige Krönung dieses Prozesses. Er verdeutlicht erstens der gesamten Grünen Bewegung, was alles möglich ist. Zweitens können die Grünen nun ganz konkret zeigen, was hauptverantwortliche Grüne Gemeindepolitik zu bewirken im Stande ist“, betont Roschger.

Auch Roschger zweifelt nicht daran, dass dieser Erfolg der Vorbote für weiteren Grüne Bürgermeisterämter in Oberösterreich ist. „Wir haben bei diesen Wahlen in vielen Gemeinden teils sensationelle Ergebnisse erreicht. Neue Gruppen sind quasi aus dem Stand mit zweistelligen Prozentzahlen in Gemeinderäte eingezogen. Und das Abschneiden von Roland Vuketich bei der BürgermeisterInnen-Stichwahl in Arbing darf ebenfalls als großartig bezeichnet werden. Auch ihm gratuliere ich ganz herzlich. Unterm Strich wird nicht nur das Land konstant Grüner. Auch die BürgermeisterInnen-Büros warten darauf, grün gestaltet zu werden. Der Anfang ist gemacht“, betont Roschger.

