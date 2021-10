Metaller-KV: Für Gewerkschaften ist FMTI-Verhandlung am Montag entscheidende Runde

Wimmer und Dürtscher fordern von Arbeitgebern rasches Angebot für kräftige Lohn- und Gehaltserhöhungen

Wien (OTS) - Am Montag, 11. Oktober, 11 Uhr, beginnt in der Wirtschaftskammer Österreich die zweite Verhandlungsrunde der Gewerkschaften PRO-GE und GPA mit dem Fachverband Metalltechnische Industrie (FMTI). Die Gewerkschaften kritisierten nach der letzten Runde die offensichtliche Verzögerungstaktik und destruktive Haltung der FMTI-Arbeitgeber. „Die Runde am Montag wird daher entscheidend sein, wie die Kollektivvertragsverhandlungen für die Metallindustrie heuer weitergeführt werden. Wir haben unsere Forderungen offengelegt, jetzt erwarten wir zügige Gespräche und ein Angebot der Arbeitgeber für Lohn- und Gehaltserhöhungen“, sagen die beiden Chefverhandler auf Arbeitnehmerseite, Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA).

Wimmer und Dürtscher weisen erneut darauf hin, dass sowohl die Akzeptanz für die gewerkschaftlichen Forderungen als auch die Kampfbereitschaft unter den Beschäftigten sehr hoch ist: „Die wirtschaftliche Situation ist hervorragend, der Aufschwung kräftig, die Produktivität steigt und gleichzeitig ist die Inflationsbelastung für die Menschen hoch. Jetzt geht es darum, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit kräftigen Erhöhungen am Erfolg zu beteiligen.“

Konkret lauten die Forderungsschwerpunkte der ArbeitnehmerInnen bei den heurigen Kollektivvertragsverhandlungen für die gesamte Metallindustrie:

Löhne und Gehälter sollen um 4,5 Prozent angehoben werden.



Die Zulagen für die 2. und 3. Schicht (Nachtschicht) sollen künftig verdreifacht (auf 1,50 Euro pro Stunde) bzw. verdoppelt (auf 5 Euro pro Stunde) werden.

Es soll mehr qualitative Freizeit durch einen selbstbestimmten Verbrauch von Gleitzeitguthaben in ganzen Tagen geben.

Die Lehrlingseinkommen sollen auf 1.000 Euro (1. Lehrjahr), 1.300 Euro (2.), 1.600 Euro (3.) und 2.000 Euro (4. Lehrjahr) steigen.

