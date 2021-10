Theresa Öfner zur neuen Jugendvorsitzenden der Gewerkschaft GPA gewählt

Susanne Hofer gibt Vorsitz nach viereinhalb Jahren ab

Wien/Tirol (OTS) - Am Samstag wurde die 23-jährige Hallerin Theresa Öfner zur neuen Jugendvorsitzenden der Gewerkschaft GPA gewählt. Die ausgebildete Bürokauffrau folgt in dieser Rolle Susanne Hofer nach, die ihr Amt nach viereinhalb Jahren weitergibt.

Besonders wichtig ist Öfner, die bereits seit 2019 Vorsitzende der GPA-Jugend in Tirol ist, ein guter Zugang zu psychotherapeutischen Leistungen für Jugendliche. Weiters stehen auf ihrer Prioritätenliste die Themen Wohnen, Gehaltstransparenz, der Ausbau des öffentlichen Verkehrs inklusive freier Fahrt für Menschen in Ausbildung und eine Modernisierung der Berufsschulen. „Junge Menschen müssen den bestmöglichen Einstieg ins Berufsleben haben“, so die Gewerkschafterin.

Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA, gratuliert: „Es freut mich, dass Theresa Öfner die Verantwortung als Jugendvorsitzende unserer Gewerkschaft wahrnimmt. Ich gratuliere zur Wahl und freue mich auf die gemeinsame Arbeit für Lehrlinge und junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.“

„Ich bedanke mich bei Susanne Hofer, die in den vergangenen Jahren und auch in der Corona-Krise die GPA-Jugend als sichere Partnerin junger Beschäftigter geführt hat“, so Teiber.

