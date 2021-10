SPÖ-Deutsch ad Köstinger/Wöginger: Türkiser Machtzirkel nimmt ganz Österreich in Geiselhaft

„Für Kurz ist der eigene Vorteil wichtiger als der Vorteil für hunderttausende Familien, Frauen und Kinder“

Wien (OTS/SK) - „Der türkise Machtzirkel leidet an Realitätsverweigerung, wenn er glaubt, einfach weitermachen zu können wie bisher. Türkis bunkert sich ein und nimmt die eigene Partei und ganz Österreich in Geiselhaft. Kurz, Köstinger, Wöginger und Co. stehen für den moralischen Verfall der türkisen ÖVP, für die Anstand, Respekt und Verantwortung seit langem nur mehr Fremdworte sind. Sebastian Kurz muss zurücktreten und zwar sofort! Der Schaden für Österreich wird jeden Tag größer. „Die vernünftigen Kräfte in der ÖVP sollten sich nicht in Geiselhaft nehmen lassen und sich von diesem mutmaßlich korrupten System Kurz lösen“, sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch zu den heutigen Aussagen von August Wöginger und Elisabeth Köstinger, die als ehemalige Wahlkampf-Managerin in der türkisen Parteizentrale mit Großspender-Millionen um sich geworfen und die Wahlkampfkosten-Obergrenze um fast das Doppelte überschritten hat. ****

„Fast stündlich werden Chats veröffentlicht, die zeigen, wie skrupellos, charakterlos und möglicherweise auch kriminell Sebastian Kurz und seine Truppe nur für den eigenen persönlichen Vorteil gearbeitet haben“, so Deutsch. Erst gestern wurde in der Öffentlichkeit bekannt, dass Sebastian Kurz den massiven Ausbau der Kinderbetreuung in Österreich verhindert hat, weil er nicht wollte, dass der damalige Kanzler Christian Kern und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner dieses Projekt auf den Weg bringen und sich damit profilieren können. „Jetzt hat es Österreich schwarz auf weiß, dass für Sebastian Kurz der eigene persönliche Vorteil wichtiger ist als der Vorteil für hunderttausende Familien, Frauen und Kinder. Das ist eine Schande“, sagt der SPÖ-Bundesgeschäftsführer.

