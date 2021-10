Mit einem Klick zum klimafreundlichen Rezept

DIE UMWELTBERATUNG macht die Suche nach klimafreundlichen Rezepten auf ihrer runderneuerten Website www.umweltberatung.at/rezepte ganz einfach.

Wien (OTS) - Gutes Essen zu genießen und dabei das Klima zu schützen, ist eine Frage von einfachen Rezepten auf Pflanzenbasis. Auf der Website von DIE UMWELTBERATUNG gibt es jede Menge köstlicher Gerichte, die einfach nachzukochen sind. Per Klick am Smartphone, Tablet, Laptop oder PC erscheint eine bunte Auswahl an saisonalen Rezepten – allen voran die veganen und vegetarischen Speisen, um Lust auf das Kochen mit pflanzlichen Zutaten zu machen. Auch Restlverwertung und Meal-Prep macht die Rezepteseite von DIE UMWELTBERATUNG mit mehr als 2.000 Rezepten leicht: www.umweltberatung.at/rezepte

DIE UMWELTBERATUNG hat ihre Rezepte-Website runderneuert. Jetzt ist das Gustieren nicht nur am Computer, sondern auch am Handy sehr einfach. „Guter Geschmack, einfache Zubereitung und Klimaschutz standen bei der Aktualisierung unserer Rezepteseite im Vordergrund. Scharfe Radieschen aus der Pfanne im Frühling, Marillenkuchen im Sommer, wärmende Kürbissuppe im Herbst und stärkender Linsen-Rote-Rüben-Salat im Winter – mit den saisonalen Rezepten macht DIE UMWELTBERATUNG Lust auf das Kochen mit den Lebensmitteln, die uns die Jahreszeit gerade bietet“, motiviert Ernährungswissenschafterin Mag.a Gabriele Homolka von DIE UMWELTBERATUNG zum Selberkochen.

Tipp: Wer die Rezepteseite am Startbildschirm des Handys hinzufügt, findet im Alltag schnell ein passendes Rezept.

Die 5 großen Pluspunkte von www.umweltberatung.at/rezepte

* Saisonal: Je nach Jahreszeit werden andere Rezepte angezeigt − so gelingt saisonale Ernährung ganz einfach.

* Mehr von der Pflanze und weniger vom Tier: Vegane und vegetarische Rezepte werden ganz oben angezeigt, Fisch und Fleisch folgen weiter unten.

* Aller Anfang ist leicht: Die meisten Rezepte sind auch für Anfänger*innen in der vegetarischen und veganen Küche gut geeignet.

* Kochen mit wenig Aufwand: Zahlreiche Tipps zum Meal-Prep gibt’s auf der Website. Meal-Prep ist die Kunst, mit möglichst wenigen Handgriffen Grundzutaten in verschiedene Gerichte umzuwandeln. Das spart neben Zeit auch Lebensmittelabfälle und Geld. So ist Selberkochen auch im hektischem Alltag zu schaffen.

* Alles für die Restlküche: Im Suchfeld können einzelne Lebensmittel für die Suche nach Rezeptideen mit Resten eingetragen werden. Zusätzlich sind bei der erweiterten Suchmaske durch das Anhaken von „Restlküche“ jene Gerichte zu finden, die sich für die Resteküche besonders gut eignen.

Aus der Rezepte-Website: Feine Kürbissuppe

Zutaten:

* 1 Zwiebel, fein geschnitten

* 1 Knoblauchzehe, fein gehackt

* 1 kleiner Hokkaidokürbis

* 1 L Gemüsesuppe

* 1/16 l pflanzliche Kochcreme oder Schlagobers

* 1 EL Rapsöl

* Kräutersalz, Pfeffer

* Zum Servieren: Petersilie und Kürbiskernöl



Zubereitung:

Kürbis waschen und mit der Schale in grobe Stücke schneiden. Zwiebel und Knoblauch im Öl anschwitzen, Kürbiswürfel dazugeben und kurz andünsten. Mit Gemüsesuppe aufgießen, ca. 20 Minuten köcheln lassen, dann vom Herd nehmen. Die Suppe mit einem Pürierstab fein pürieren. Mit einer Prise Muskatnuss, Salz und Pfeffer abschmecken und mit frischer Petersilie und einem Schuss Kürbiskernöl garnieren.

Information

Jede Menge Rezepte für saisonale Gerichte hat DIE UMWELTBERATUNG auf www.umweltberatung.at/rezepte.

Viele Tipps zur Ernährung mit weniger tierischen und mehr pflanzlichen Lebensmitteln sind auf www.umweltberatung.at/fleisch-ist-uns-nicht-wurscht zu finden.

Individuelle Beratung zur ökologischen Ernährung bietet DIE UMWELTBERATUNG an ihrer Hotline: Tel. 01 803 32 32

