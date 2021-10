Expo 2020: Haier Smart Home setzt ein Zeichen in der kohlenstoffneutralen Welt mit einer maßgeschneiderten magnetgelagerten Zentrifugalkühlmaschinen-Lösung im China-Pavillon

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Haier Smart Home ("Haier", Shanghai: 600690), die weltweit führende Hausgerätemarke und Entwickler von Smart-Home-Ökosystemen, hat auf der Expo 2020 in Dubai, die am 1. Oktober eröffnet wurde, mit seinem maßgeschneiderten Magnetic Bearing Centrifugal Chiller System ("das System") weltweit für Aufsehen gesorgt. Das System wurde im Pavillon "The Light of China" eingesetzt - einem der größten Pavillons auf der diesjährigen Expo.

Das von Haier Commercial Air Conditioning vollständig angepasste System integriert eine Reihe führender globaler Technologien, darunter magnetgelagerte Zentrifugalkühlmaschinen und mehrere Verbindungen über einen IoT-Hub. Die Klimaanlagen von Haier verfügen über Funktionen wie Selbstkonnektivität, Energiesparen und Selbststeuerung, wobei verschiedene Lösungen auf die einzelnen Räume des Pavillons zugeschnitten sind. Das Klimatisierungssystem von Haier wurde so realisiert, dass es den gesamten Raum abdeckt und gleichzeitig den Energieverbrauch senkt - und den Besuchern einen kühlen und angenehmen ersten Eindruck hinterlässt.

Haier Commercial Air Conditioning passte das System an, um einen effizienten und stabilen Betrieb aufrechtzuerhalten und ohne Beeinträchtigung in einer Umgebung zu arbeiten, in der die Temperaturen auf bis zu 50 °C ansteigen. "Als Reaktion auf die besonderen Klimatisierungsanforderungen des tropischen Klimas in Dubai hat Haier einen separaten Dampf-Flüssigkeits-Abscheider eingebaut, um die hohen Umgebungstemperaturen zu reduzieren, die die Welle während des Startvorgangs des Kompressors anfällig für die Auswirkungen des Kühlmittels machen können", erklärte Zhan Jie, General Manager von Haier Commercial AC Overseas Market. "Darüber hinaus verfügt das Kompressionssystem über eine Hoch- und eine Niederdruckseite für unterschiedliche Druckverhältnisse, und das von Haier patentierte Abschaltkonzept für hohe Druckverhältnisse schützt die Lager des Kompressors effektiv."

Das System wurde auch auf die Knappheit der lokalen Wasserressourcen in Dubai und die besonderen Bedingungen für die Meerwasserentsalzungzugeschnitten. Das System arbeitet mit Luftkühlung, um wertvolle Wasserressourcen zu sparen. Darüber hinaus wurde die interne Konfiguration der Klimaanlage mit einem maßgeschneiderten Kanal für hohen statischen Druck und einer Kugelauslassdüse an das Gesamtdesign des China-Pavillons angepasst.

Haier Commercial Air Conditioning hat sein System darüber hinaus an die verschiedenen Umgebungen während der Konferenz angepasst - es hält eine konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit in offenen Bereichen aufrecht, während es in geschlossenen Räumen mit individuellen Frequenzkonventionen arbeitet. Der Wärmetauscher trägt dazu bei, dass der Raum die Anforderungen an die Frischluftmenge erfüllt, während die Büros über eine energiesparende Lösung verfügen, um den Bedarf an gesunder Luft von 30 m³/h/Person zu erreichen.

Im Einklang mit dem weltweiten Trend zur Kohlenstoffneutralität hat Haier Commercial Air Conditioning sein System so konzipiert, dass es die Kohlenstoffemissionen reduziert und die Entwicklung grüner Veranstaltungsorte unterstützt. Das System halbiert den Energie- und Strombedarf im Vergleich zu herkömmlichen zentralen Klimaanlagen - selbst unter den harten Anforderungen der hohen Temperaturen in Dubai.

