Rekord bei der „24-Stunden-Radchallenge für LICHT INS DUNKEL“ beim Promi-Team Oberösterreich

9 Bundesländer – 9 Tage – 9 Teams: Promis radeln für den guten Zweck

Wien (OTS) - Für den guten Zweck so viele Kilometer wie möglich innerhalb von 24 Stunden zu radeln – das ist das Ziel aller Promi-Teams bei der zweiten ORF-LICHT INS DUNKEL-Radchallenge. Nach dem Ergebnis von 750 Kilometern im Vorjahr ist für alle Teams klar:

800 Kilometer sollen es in diesem Jahr pro Etappe werden!

Diese Vorgabe schaffte das erste Radchallenge-Promi-Team 2021 jetzt – und hat das Limit sogar noch übertroffen. Insgesamt 806,24 km konnten die Radler rund um Teamkapitänin und Radprofi Yvonne Marzinke auf dem Spinning Bike im Hervis Store in Ried/Innkreis erradeln. Erschöpft aber sehr zufrieden zeigten sich Florian Kiener (Heeressportler, Rad), Julian Schöberl (Heeressportler, Rudern), Ernst Hausleitner (Formel-1-Moderator), Lukas Kaufmann (Radprofi) und Cesár Sampson (Sänger und Musiker) nach dem Endspurt.

Neben den Hauptspendern Einhell und Zgonc unterstützten die Sponsoren Oberösterreich Tourismus und das Pool-Unternehmen Steinbach das Team OÖ.

Auch beim Publikumsradeln für LICHT INS DUNKEL wurden knapp 650 Kilometer für den guten Zweck erstrampelt. So fand sich aus dem ARBÖ-Radsportteam eine Gruppe von zwölf Personen, die wie die Promis 24 Stunden durchradelten und somit die Spendensammelaktion für Menschen mit Behinderung und Familien und Kinder in Not in Österreich unterstützten.

Die 24-Stunden-Radchallenge für LICHT INS DUNKEL

Unter dem Titel „9 Bundesländer – 9 Tage – 9 Teams: 24 Stunden für den guten Zweck“ engagieren sich heuer insgesamt 54 Promis, Profi-und Heeressportler/innen für die Spendensammelaktion zugunsten von LICHT INS DUNKEL. In jedem Bundesland startet wöchentlich je ein Team – angeführt von einem Teamkapitän oder von einer Teamkapitänin – in den Wettkampf um die meistgefahrenen Kilometer innerhalb von 24 Stunden.

Die nächste Etappe wird am 12. Oktober im Burgenland im HERVIS Store Haidäcker Park in Eisenstadt ausgetragen.

Die drei besten Teams treten im Finale am 23. November gegeneinander an.

Die Austragungs-Locations in den Bundesländern stellt die Sporthandelskette Hervis zur Verfügung.

Alle Informationen zur Spendensammelaktion unter lichtinsdunkel.ORF.at

