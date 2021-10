ISS Österreich: Starkes Zeichen für Gleichstellung am Arbeitsplatz

Wien (OTS) - ISS, Marktführer für Facility Services in Österreich, unterstützt erstmalig unternehmensweit die UN Women's Empowerment Principles und verstärkt das Engagement für Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz. In Österreich nutzt ISS seit 65 Jahren Diversität aktiv als Wettbewerbsvorteil und weist hierzulande einen besonders hohen Frauenanteil in Führungspositionen vor, der über 50 Prozent liegt.

Als Unterstützer der UN Women's Empowerment Principles engagiert sich ISS Österreich in Zukunft noch stärker für Gender Equality, Vielfalt und Inklusion und setzt sich zum Ziel, Ungleichheiten und Vorurteile in der Arbeitswelt aufzuzeigen und abzubauen. Die Grundsätze sollen dazu beitragen, Frauen am Arbeitsplatz, auf dem Markt und in der Gemeinschaft zu fördern und zu stärken.

Unternehmensweit hat sich der Facility-Services-Konzern bis 2025 zum Ziel gesetzt, ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in den Führungsetagen von mindestens 40 Prozent zu erreichen. ISS Österreich nimmt im Konzernverband hier eine Vorreiterrolle ein: Das Unternehmen kann in Österreich einen besonders hohen Frauenanteil in Führungspositionen vorweisen, dieser liegt in der Landesorganisation bei rund 50 Prozent, im Finanzbereich bei rund 75 Prozent.

Diversität als Vorteil

Diversität sei nicht nur aus gesellschaftlicher Sicht, sondern auch aus unternehmerischer Perspektive wichtig: „ Ich bin davon überzeugt, dass Firmen, in denen Vielfalt gelebt und konsequent gefördert wird, erfolgreicher und während einer Krise widerstandsfähiger sind. Ich freue mich sehr, dass wir diese wichtige Initiative sowohl in Österreich als auch konzernweit unterstützen “, betont Erich Steinreiber, CEO von ISS Österreich.

Ungleichheit zwischen den Geschlechtern sei eines der größten Menschenrechtsprobleme, mit denen die Welt heute konfrontiert ist. Gender Equality dürfe nicht nur ein Schlagwort in der Unternehmenskultur sein: „ Bei uns wird Vielfalt als klarer Wettbewerbsvorteil gesehen und auch als solcher gelebt. So sind über 90 Nationen unter den rund 7.000 Mitarbeitern vertreten. Auch wenn wir einen sehr hohen Frauenanteil in Führungspositionen vorweisen können, sind wir noch nicht am Ziel. Frauen machen 72 Prozent unserer Mitarbeiter an vorderster Front aus, rund 50 Prozent unserer Führungskräfte sind weiblich .“ Die Unterstützung der Women's Empowerment Principles ist für ISS eine natürliche Weiterentwicklung des bereits eingeschlagenen Weges, der Werte und des kontinuierlichen Engagements für die Mitarbeiter von ISS.

Konzernweite Grundsätze zur Stärkung

Als Unterstützer der United Nations Women‘s Empowerment Principles demonstriert ISS in der gesamten Gruppe aktiv Engagement für mehr Gleichstellung. Um die Rolle der Frau weiter zu stärken, werden im gesamten Konzern gemeinsame Grundsätze gelebt, diese sind:

Etablierung einer hochrangigen Unternehmensführung für die Gleichstellung der Geschlechter. Faire Behandlung aller Frauen und Männer am Arbeitsplatz sowie Achtung und Unterstützung der Menschenrechte und der Nichtdiskriminierung. Gewährleistung der Gesundheit, der Sicherheit und des Wohlbefindens aller Beschäftigten. Förderung von Bildung, Ausbildung und beruflicher Entwicklung für Frauen. Umsetzung von Unternehmensentwicklungs-, Wertschöpfungsketten- und Marketingpraktiken zur Stärkung der Frauen. Förderung der Gleichstellung durch Gemeinschaftsinitiativen und Interessensvertretung. Messung der Fortschritte bei der Verwirklichung der Gleichstellung und öffentliche Berichterstattung darüber.

Für ISS sind die Grundsätze damit ein wichtiges Instrument für die Umsetzung der Gender Equality, Vielfalt und Inklusion.

ÜBER DIE WOMEN’S EMPOWERMENT PRINCIPLES

Die Women's Empowerment Principles (WEPs) sind eine Reihe von Grundsätzen, die Unternehmen eine Orientierungshilfe bieten, wie sie die Gleichstellung der Geschlechter fördern und Frauen am Arbeitsplatz, auf dem Markt und in der Gemeinschaft stärken können. Die gemeinsam von UN Women und UN Global Compact aufgestellten WEPs basieren auf internationalen Arbeits- und Menschenrechtsnormen und auf der Erkenntnis, dass Unternehmen ein Interesse und eine Verantwortung für die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle der Frau haben.

