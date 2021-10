Montag 11. Oktober ist Coming Out Day

HOSI-Salzburg: Für ein angstfreies Arbeits- Bildungs- und familiäres Umfeld für queere Menschen

Salzburg (OTS) - Der 11. Oktober ist Internationaler Coming Out Day. Ein besonderer Tag für Menschen der LGBTIQ* Community, also Homosexuelle, Bisexuelle, Trans* und Inter*-Personen. Jene, die ihr Coming-Out schon hinter sich haben, erinnern sich immer an ihren ersten Coming-Out-Moment. Und diejenigen, denen es noch bevorsteht, blicken meist mit gemischten Gefühlen ihrem eigenen „Coming Out Day“ entgegen. Das Coming-Out wird häufig als Befreiung erlebt. Die Notwendigkeit des Verheimlichens fällt weg und die eigene Identität, Erfahrungen und Wünsche können mit anderen geteilt werden.

Der Coming Out Day soll Mut machen, diesen Schritt zu wagen und zu sich selbst zu stehen.

„Vor allem ein angstfreier Arbeitsplatz, sowie ein Umfeld, welches einen akzeptiert, sollte inzwischen eine Selbstverständlichkeit sein. Und dennoch sind Menschen aus der LGBTIQ* Community noch immer Diskriminierung und Hass ausgesetzt.“ sagt Josef Lindner jun., Obmann der HOSI Salzburg.

Die HOSI trägt mit ihren Bildungsangeboten: „Vielfalt im Beruf“ und „Schule der Vielfalt“ zum Abbau von Vorurteilen bei. So kann ein angstfreies Arbeits- Bildungs- und familiäres Umfeld geschaffen werden.

Das breite Beratungs- und Informationsangebot der HOSI Salzburg richtet sich an LGBTIQ* Menschen, deren Angehörige sowie an Schulen und Unternehmen.

