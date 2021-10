Esaote betritt mit Magnifico Open die Welt der Ganzkörper-MRT

Genua, Italien (ots/PRNewswire) - Offene MRT der neuesten Generation für hervorragende Diagnosequalität, Patientenkomfort und niedrige Betriebskosten. Magnifico Open bereichert die Palette der Esaote-Produkte, die im Jahr 2021 vorgestellt werden.

Esaote, ein führendes italienisches Unternehmen im biomedizinischen Sektor in den Bereichen Ultraschall, spezielle Magnetresonanztomographie und Informationstechnologie für das Gesundheitswesen, betritt mit dem neuen System "Magnifico Open" die Welt der Ganzkörper-Magnetresonanztomographie.

Magnifico Open ist das Ergebnis der über 30-jährigen Erfahrung von Esaote im Bereich der MRT. Mit Magnifico Open präsentiert Esaote ein offenes MRT-System mit Spitzentechnologie, das nicht nur die klinischen Anforderungen erfüllt, sondern auch die betrieblichen und finanziellen Aspekte berücksichtigt. Eine große Auswahl an Empfangsspulen und modernste MRT-Technologie bieten dem Anwender eine hervorragende Bildqualität, während der Permanentmagnet für eine einfache Installation und niedrige Betriebskosten sorgt. Der offene Magnet und der leicht zugängliche Patiententisch ermöglichen eine schnelle und bequeme Patientenpositionierung, ideal besonders für klaustrophobische Patienten und Kinder.

Magnifico Open ist mit den neuesten Esaote-Technologien ausgestattet, wie z. B. Speed Up zur Gewährleistung einer optimalen Bildqualität bei verkürzten Untersuchungszeiten, True-Motion-Echtzeit-Bildgebung als ergänzender Ansatz zur Standard-MRT, um - insbesondere in der anspruchsvollen Sportmedizin - ein umfassenderes klinisches und diagnostisches Bild zu erhalten, oder MAR (Metal Artifact Reduction), das eine hervorragende Bildqualität auch bei postoperativen Aufnahmen ermöglicht. Magnifico Open hat das Ziel, der Goldstandard im Bereich der offenen Magnetresonanztomographie zu werden.

"In den letzten Jahren hat die technologische Entwicklung der MRT große Fortschritte gemacht. Bei Esaote arbeiten wir seit über 30 Jahren im MRT-Sektor daran, immer neue Horizonte zu erreichen, und 2021 ist für uns ein Jahr mit einer Fülle neuer Produkte, die unser ständiges Engagement für Innovation und die Entwicklung von Spitzentechnologien bestätigen", so Franco Fontana, CEO von Esaote. "Heute blicken wir mit Magnifico Open noch weiter in die Zukunft. Mit unserer Erfahrung und dank der kontinuierlichen Zusammenarbeit mit vielen medizinischen und wissenschaftlichen Partnern steigen wir in den Bereich der Ganzkörper-Magnetresonanztomographie ein. Dies ist ein wichtiger Erfolg, der uns mit Stolz erfüllt und uns für neue Herausforderungen öffnet."

Magnifico Open wird am Freitag, den 8. Oktober 2021 mit einem exklusiven Streaming-Event auf mehreren Plattformen präsentiert. Die Veranstaltung, die Teil des Esaote-Programms "Exploring the Inside" ist, ist dem Thema "Challenge" gewidmet. Die Veranstaltung wird von illustren Persönlichkeiten wie dem professionellen Apnoeisten Umberto Pellizzari und angesehenen medizinischen Experten moderiert. https://www.mri-magnifico.com/

Haftungsausschluss: In einigen Ländern nicht zum Verkauf verfügbar, CE-Kennzeichnung und FDA-Zulassung stehen noch aus.

Esaote

Die Esaote-Gruppe ist führend im Bereich der biomedizinischen Ausrüstung, insbesondere in den Segmenten Ultraschall, MRT und medizinischer Diagnosesoftware. Sie beschäftigt derzeit rund 1.180 Mitarbeiter. Mit Anlagen in Genua und Florenz sowie Produktions- und Forschungseinheiten in Italien und den Niederlanden ist das Unternehmen in über 100 Ländern der Welt vertreten. www.esaote.com

