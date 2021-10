Volkshilfe: Hochkarätiges Symposium zu Kinderarmut und Kindergrundsicherung

Armutsexpert*innen aus Deutschland und Österreich diskutieren über die Kindergrundsicherung

Wien (OTS) - Ein Viertel aller armutsgefährdeten Menschen in Österreich sind Kinder und Jugendliche. Tendenz steigend. Über 350.000 Kinder und Jugendliche leiden seelisch und körperlich unter den Folgen von Armut und Ausgrenzung. Beim diesjährigen Symposium der Volkshilfe zum Thema Kinderarmut werden Problem und Lösung einander gegenübergestellt. Gemeinsam eröffnen werden das Symposium Michael Häupl, Präsident der Volkshilfe Wien und Ewald Sacher, Präsident der Volkshilfe Österreich. ++++

Seit mehreren Jahren vernetzen sich Expert*innen aus Forschung und Praxis beim Volkshilfe-Symposium zum Thema Kinderarmut. Beim diesjährigen Symposium am kommenden Montag, dem 11. Oktober, wird es um die Schädigungsprozesse von Kinderarmut und die Kindergrundsicherung gehen.

Eine aktuelle Umfrage unter Ärzt*innen bestätigt diese Schädigungsprozesse einmal mehr. 9 von 10 Ärzt*innen sagen, armutsgefährdete Kinder sind öfter krank. 76 Prozent der Befragten fordern auch eine starke finanzielle Absicherung von Kindern und Jugendlichen, um gesundheitliche Ungleichheit auszugleichen.

Was so eine nachhaltige Unterstützung und finanzielle Sicherheit für ein Kind bedeuten kann und wie sie sich auf seine Lebenswelt und sein Wohlbefinden auswirkt, untersucht die Volkshilfe in ihrem europaweit einzigartigen Modell- und Forschungsprojekt zur Kindergrundsicherung. Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe, wird beim diesjährigen Symposium exklusive Einblicke in die Erkenntnisse aus der Forschung zu diesem Projekt geben.

Als hochkarätige Key Notes erwarten wir Karin Heitzmann, Sozioökonomin an der WU Wien, die sich mit sozialer Ungleichheit und COVID beschäftigt. Ronald Lutz, von der Fachhochschule Erfurt, wird über die politischen Perspektiven sozialer Arbeit sprechen. Und der Bundesvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt Deutschland, Jens Schubert, wird von den Erfahrungen des Bündnis Kindergrundsicherung in Deutschland berichten.

Dass das Thema kein Randthema mehr in Österreich ist, zeigt das breite Interesse am Symposium. „Wir freuen uns, dass es auch heuer wieder so viele Anmeldungen gab, dass wir innerhalb kürzester Zeit ausgebucht waren. Alle, die kein Ticket mehr für die Live-Veranstaltung bekommen konnten, können via Live-Stream mit dabei sein.“, lädt Ewald Sacher, Präsident der Volkshilfe Österreich abschließend ein.

Das Symposium wird gefördert durch das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Wir danken für die Unterstützung.

Volkshilfe Symposium Kinderarmut & Kindergrundsicherung

Das Volkshilfe Symposium Kinderarmut findet auch als Livestream statt.



Die Plätze vor Ort, in der Arena Wien, sind leider seit Wochen ausgebucht.



Key Notes:

- Karin Heitzmann, Sozioökonomin an der WU Wien, Institut Economics of Inequality

- Ronald Lutz, Fachhochschule Erfurt, Fachbereich Menschen in besonderen Lebenslagen

- Jens Schubert, Bundesvorsitzender der Arbeiterwohlfahrt Deutschland

- Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich



Alle Vortragenden stehen für Interviews zur Verfügung.

Datum: 11.10.2021, 14:00 - 19:00 Uhr

Ort: Arena Wien, Und online!

Wien, Österreich

Url: https://www.kinderarmut-abschaffen.at/fakten/symposium-kinderarmut/

Rückfragen & Kontakt:

Volkshilfe Österreich

Ruth Schink

+43 (0) 676 83 402 222

ruth.schink @ volkshilfe.at

www.volkshilfe.at