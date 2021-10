Internationaler Tag der Psychischen Gesundheit - Tag der Psychotherapie

Wiener Landesverband für Psychotherapie fordert: Mehr Psychotherapie jetzt!

Während in vielen Ländern das Leben zu einem Anschein von Normalität zurückkehrt, so hinterlässt die Pandemie, wie zahlreiche Studien zeigen, erhebliche Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Menschen - 1/2

In der Schweiz und in Deutschland ist der Versorgungsgrad der Bevölkerung mit Psychotherapie bereits doppelt so hoch als in Österreich und liegt bei 2-3 Prozent. Wir brauchen statt kleiner "Fleckerl-Lösungen" einen großen Wurf für die Psychotherapie, der sich auch im internationalen Vergleich sehen lassen kann - 2/2

Wien (OTS) - Am 10. Oktober ist der Internationale Tag der Psychischen Gesundheit. Er wurde 1992 vom Weltverband für psychische Gesundheit (WFMH) gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ins Leben gerufen und soll über psychische Gesundheit informieren sowie Solidarität mit psychisch kranken Menschen und ihren Angehörigen zum Ausdruck zu bringen.

Tag der Psychotherapie!

Der Wiener Landesverband für Psychotherapie (WLP) feiert aus diesem Anlass den Tag der Psychotherapie und fordert: Mehr Psychotherapie jetzt!

Seit Beginn der Corona-Krise sind nun mehr als 18 Monate vergangen. Während in vielen Ländern das Leben zu einem Anschein von Normalität zurückkehrt, so hinterlässt die Pandemie, wie zahlreiche Studien zeigen, erhebliche Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Menschen , konstatiert Leonore Lerch, Vorsitzende des Wiener Landesverbandes für Psychotherapie.

Dennoch sieht die WHO derzeit Grund zu Optimismus. Denn während der Weltgesundheitsversammlung im Mai 2021 erkannten Regierungen aus der ganzen Welt die Notwendigkeit an, qualitativ hochwertige psychosoziale Dienste auf allen Ebenen auszuweiten, und billigten den umfassenden Aktionsplan für psychische Gesundheit 2013-2030 der WHO, einschließlich der aktualisierten Umsetzungsoptionen und Indikatoren des Plans zur Messung der Fortschritte (www.who.int/campaigns/world-mental-health-day/2021/about).

In Österreich soll bis Ende 2023 Psychotherapie auf Krankenschein um ein Drittel erhöht werden, was 20.000 zusätzlichen Kassenplätzen entspricht. Für Wien sind davon 2.000 - 3.000 weitere Plätze vorgesehen. Die ÖGK strebt einen Versorgungsgrad von ca. 1,2 Prozent der Bevölkerung an. In der Schweiz und in Deutschland ist der Versorgungsgrad der Bevölkerung mit Psychotherapie bereits doppelt so hoch als in Österreich und liegt bei 2-3 Prozent. Wir brauchen statt kleiner "Fleckerl-Lösungen" einen großen Wurf für die Psychotherapie, der sich auch im internationalen Vergleich sehen lassen kann , so der Appell der Vorsitzenden Leonore Lerch.

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Landesverband für Psychotherapie (WLP)

Leonore Lerch, Vorsitzende

01/912 28 65 www.psychotherapie-wlp.at

lerch @ psychotherapie-wlp.at