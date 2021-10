Ortsänderung: Öffentliche Betriebsversammlung der Beschäftigten in privaten Wiener elementaren Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

Dienstag, 12. Oktober 2021, 10 Uhr, Votivpark!

Wien (OTS) - Die Beschäftigten der Wiener privaten elementaren Bildungs- und Betreuungseinrichtungen (Kindergärten und Horte) gehen in die Offensive. Die Elementare Bildung wird seit Jahren systematisch unterfinanziert und die politisch Verantwortlichen schieben sich die Zuständigkeit gegenseitig zu. Nach einem Jahrzehnt der Verhandlungen und wiederholter öffentlicher Proteste fordern die BetriebsrätInnen der großen privaten Trägerorganisationen und einiger kleinerer Institutionen in Wien konkrete Schritte. Am 12. Oktober wird nun die schon lange geplante Betriebsversammlung im öffentlichen Raum durchgeführt. Den gesamten Vormittag sind die Einrichtungen geschlossen. Die Wiener Gewerkschaft GPA mit der Themenplattform Elementar-, Hort- und Freizeitpädagogik unterstützen die Forderungen der BetriebsrätInnen.

Aufgrund der Sondersitzung im Nationalrat musste die Ortsänderung für die Versammlung vorgenommen werden!

Ort: Votivpark, 1090 Wien

Zeit: Dienstag, 12. Oktober 2021

10 Uhr Start der öffentlichen Versammlung

Ab 09:30 stehen BetriebsrätInnen für Anfragen und Interviews zur Verfügung





Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.

