„Sport am Sonntag“ mit Nicole Schmidhofers langem Weg zurück

Am 10. Oktober um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Alina Zellhofer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 10. Oktober 2021 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Nicole Schmidhofer – Der lange Weg zurück

„Sport am Sonntag“ hat Nicole Schmidhofer von der ersten OP bis zu ihrem emotionalen ersten Schneetraining exklusiv begleitet. Nach ihrem schweren Sturz im Dezember 2020 und insgesamt vier Knieoperationen gibt es für die Speed-Spezialistin nur eine Option:

wieder Skifahren.

Nicole Schmidhofer ist live zu Gast.

Lukas Weißhaidinger – Der Olympia-Medaillengewinner live im Studio Bei den Spielen in Tokio hat er mit Diskus-Bronze österreichische Sportgeschichte geschrieben. In „Sport am Sonntag“ erzählt er von seinem großen Wurf.

Franco Foda – Schicksalstage für den Teamchef

Das Auswärtsdoppel gegen die Färöer und Dänemark ist für Österreichs Teamchef richtungsweisend.

