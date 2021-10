Gewerkschaft GPA Wien: Druck wirkt - Stadt Wien erhöht verdoppelt Stunden für AssistentInnen in Kindergärten

GPA Wien Geschäftsführer Ferrari: „Ohne das Engagement der Beschäftigten wäre keine Dynamik in die Diskussion gekommen“ – Gewerkschaftliche Aktionen am 12. und 14. Oktober in Wien

Wien (OTS) - Seit Jahren kämpft die GPA-Themenplattform der Elementar-, Hort- und Freizeitpädagogik um eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Beschäftigten in privaten Kinderbetreuungseinrichtungen. „Die angekündigte Verdoppelung der AssistentInnenstellen in Wien ist ein guter erster Schritt, aber es müssen mehr folgen und die Veränderungen müssen früher passieren. Es ist auch möglich, in Wien schneller den Personalstand von AssistentInnen auszubauen. Nun gilt es, dran zu bleiben und weiter Druck zu machen, um die Rahmenbedingungen für diesen gesellschaftlich so wichtigen Zukunftsbereich nachhaltig zu verbessern“, so der Geschäftsführer der GPA Wien, Mario Ferrari.

„Die Corona-Pandemie hat die Arbeitsbedingungen weiter erschwert. Es war hoch an der Zeit, dass die Politik sich endlich den drängenden Problemen der Beschäftigten zuwendet. Hier ist nun auch die Bundespolitik gefordert und wir sind gespannt, was die Ankündigung von Minister Faßmann wert ist, die Ressourcen für diesen Bereich zu erhöhen. Ohne das Engagement der Kolleginnen und Kollegen und der BetriebsrätInnen wäre keine Dynamik in diese Diskussion gekommen. Wir werden weiter Druck machen und die Anliegen im öffentlichen Raum lautstark vertreten“, so Ferrari.

Für 12. Oktober haben Wiens private Kindergärten und Horte zu einer Betriebsversammlung im öffentlichen Raum aufgerufen. Am 14. Oktober findet um 8 Uhr eine Demo der Gewerkschaften vor dem Bildungsministerium statt.

