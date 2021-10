APA-Campus Wirtschaftslehrgang: European Green Deal – Wie berichten über komplexe EU-Themen?

Wien (OTS) - Verena Ringler, Leiterin des Think&Do Tanks European Commons, über Europajournalismus am Beispiel des European Green Deal. Mit Gastvorträgen u.a. von Guntram Wolff (Bruegel, Brüssel) und Sven Egenter (Clean Energy Wire, Berlin).

Der European Green Deal (EGD) fordert den Wirtschaftsjournalismus von morgen heraus. Verena Ringler, früher selbst Journalistin bei Foreign Policy und profil, stellt den EGD erstmals am APA-Campus vor. Anhand der Agenden der „grünen Wende“ zeigt sie am Mittwoch, 13. Oktober 2021 auf, wie man sich komplexen EU-Themen nähert.



Die folgenden Themen werden behandelt:

Geschichte, Hintergründe und Bedeutung des EGD

Interessens- und Zielkonflikte, GewinnerInnen und VerliererInnen

Bedeutung des EGD für den Finanz- und Bankensektor

Konsequenzen für EU-Binnenmarkt, Außen- und Handelspolitik

Bedeutung des EGD für Unternehmen und Gesellschaft

Der EGD und die Rolle der Regionen

Multisektorale Perspektiven und Innovationsfelder

Quellen: Think Tanks, Institutionen, ExpertInnen und Experten und EntscheiderInnen

Thematische Angebote für die Weiterbildung und Vernetzung



Einige hochkarätige Gäste gehen im Laufe des Seminars mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor Ort oder per Zuschaltung in den Austausch: Sven Egenter, Direktor des Berliner Mediendienstes „Clean Energy Wire“, Thomas Goiser, Lektor und PR-Berater in Wien, Wolfgang Pointner, Advisor bei der Österreichischen Nationalbank, Christina Riegler, Policy Koordinatorin am Rat der Europäischen Energieregulierungsbehörden in Brüssel, Cornelia Schuster, Referentin eines EU Abgeordneten sowie Guntram Wolff, Direktor des renommierten Brüsseler Think Tanks BRUEGEL.



EU-Journalismus am Beispiel des European Green Deal

Termin: Mittwoch, 13. Oktober 2021, 09:00 bis 17:00 Uhr

Veranstaltungsort: APA – Austria Presse Agentur, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

TeilnehmerInnenanzahl: 8

Trainerin: Mag. Verena Ringler, MA

Kosten: EUR 680,- exkl. USt. pro Person

Details & Anmeldung

Verena Ringler leitet den Think&Do Tank www.europeancommons.eu mit Sitz in Innsbruck. Anlässlich der Wahlen in Deutschland präsentierte sie die Ergebnisse ihrer Initiativstudie „Regionen am Weg zum European Green Deal.“ 2019 kuratierte sie die ERSTE Foundation Tipping Point Talks zu 30 Jahre Mauerfall in Wien. Bis 2018 leitete sie den Bereich Internationale Verständigung der Stiftung Mercator in Deutschland. Ringler absolvierte den Lehrgang Magazinjournalismus von profil und arbeitete von 2002 bis 2006 festangestellt für die Redaktion des Washingtoner Politmagazins Foreign Policy. Von 2006 bis 2009 baute sie für den Europäischen Rat die EU-Kommunikation in Pristina, Kosovo, auf. Ringler studierte in Innsbruck, Wien, Bologna, Uppsala und Washington und tritt häufig zu europäischen Themen auf, u.a. beim Club of Venice und Formaten wie FAQ und TEDx.

Kostenlose Teilnahme für aktive Journalistinnen und Journalisten

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Journalismus erhalten bei entsprechender Qualifikation Stipendien vom Verein zur Förderung des Wirtschaftsjournalismus, die die Lehrgangskosten zu 100 Prozent abdecken. Weitere Informationen unter: http://www.vzfw.at/, campus@apa.at oder +43 1 360 60-5313.

APA-Campus Wirtschaftslehrgang

Der APA-Campus Wirtschaftslehrgang versteht sich als berufsbegleitende Wirtschaftsausbildung, maßgeschneidert für Journalistinnen und Journalisten sowie Kommunikationsfachleute. Inhaltlich konzentriert sich das Lehrangebot auf jene Themen, welche die aktuelle Diskussion in den Medien bestimmen, unterfüttert mit dem notwendigen faktischen Grundwissen im Bereich Betriebs- und Volkswirtschaft. TrainerInnen und Vortragende sind ausgewiesene Expertinnen und Experten in den jeweiligen Fachgebieten. Dank maximaler zeitlicher Flexibilität des Angebots ist bestmögliche Vereinbarkeit mit einer Berufstätigkeit in der Medien- und Kommunikationsbranche gegeben. Der Einstieg ist jederzeit möglich und nicht semestergebunden.

Rückfragen & Kontakt:

APA - Austria Presse Agentur

Petra Haller

Unternehmenssprecherin, Leiterin Unternehmenskommunikation

Tel.: +43 (0)1 360 60-5710

petra.haller @ apa.at

http://www.apa.at