Rudolfsheim-Fünfhaus impft: Bezirksvertretung mit gemeinsamem Aufruf

Gemeinsam gegen Corona: In Rudolfsheim-Fünfhaus hat sich eine überparteiliche Impfplattform gegründet.

Wien (OTS) - Bis auf eine einzige Mandatarin sprachen sich alle Mitglieder der Bezirksvertretung für eine gemeinsame Empfehlung zur Impfung gegen Covid-19 für alle Bezirksbewohner*innen aus.

Von den 50 Bezirksrät*innen der Bezirksvertretung Rudolfsheim-Fünfhaus unterstützen 49 die überparteiliche Initiative „Rudolfsheim-Fünfhaus impft“. Die Fraktionen SPÖ, Grüne, ÖVP, FPÖ, Links-KPÖ, Neos, BIER und SÖZ rufen gemeinsam und geeint die Bevölkerung ausdrücklich zum Impfen gegen Covid-19 auf.



Alle Menschen, die in Österreich leben, können kostenlos eine Corona-Schutzimpfung in Anspruch nehmen. Mehr als 60 Prozent der Bevölkerung sind bereits vollständig geimpft und schützen damit nicht nur sich selbst vor einem schweren Verlauf der Krankheit, sondern helfen dadurch auch mit, das Virus nicht weiter zu verbreiten. Ungeimpfte Menschen sind inzwischen in der Minderheit, stellen aber die überwiegende Zahl der Neuerkrankungen, der

zunehmenden Spitalsbelegungen und der Todesfälle.



In Wien ist es leicht, sich gegen Corona impfen zu lassen. Impfmöglichkeiten sowie Informationen zur kostenlosen Schutzimpfung gibt es unter https://impfservice.wien/corona oder unter der Gesundheitsnummer 1450. Ein niederschwelliges Angebot bietet der Impfbus, bei dem eine Impfung ohne Anmeldung möglich ist. Der aktuelle Fahrplan ist unter https://coronavirus.wien.gv.at/impfbus zu finden. Auch in Gemeindebauten wird seit neuestem vor Ort geimpft. Impfmöglichkeiten gibt es in Wien auch bei den Impfboxen und in Einkaufszentren, beispielsweise in der Lugner City (Montag bis Freitag von 9 bis 15 und von 16 bis 21 Uhr sowie jeden Samstag von 9 bis 14 und 15 bis 18 Uhr), mitzubringen sind lediglich ein Lichtbildausweis und eine e-card (falls vorhanden).



Rückfragen & Kontakt:

Bezirksvorstehung Rudolfsheim-Fünfhaus, Tel.: 01 4000 15110 -

E-Mail: post @ bv15.wien.gv.at