LCOY Austria - Österreichische Jugendklimakonferenz

Zusammen für den Klimaschutz!

Wien (OTS) - Die Local Conference of Youth Austria (LCOY Austria) ist die offizielle österreichische Jugendklimakonferenz und findet dieses Jahr bereits zum vierten Mal statt. Unter dem Motto “Our Brave New World - von der Utopie zur Realität” werden Jugendliche von 15. bis 17. Oktober 2021 zusammenkommen, um sich weiterzubilden, zu vernetzen und ihre Stimme für eine ambitionierte Klimapolitik zu erheben!

Die LCOY ist eine offizielle Veranstaltung der Jugendvertretung der UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC) und findet jährlich unmittelbar vor der UN-Klimakonferenz (COP) statt. Ein junges, freiwilliges Team von CliMates Austria organisiert auch heuer wieder die LCOY Austria. Die Klimakrise darf auch in Zeiten wie diesen nicht überschattet werden. Deshalb kommen junge Menschen im Rahmen der LCOY Austria zusammen um eine klimagerechte Zukunft zu fordern.

Raum für Wissen, Austausch und Zusammenarbeit

Die LCOY Austria gibt jungen Menschen eine Stimme in der Klimapolitik und schafft einen Raum zum Lernen, Diskutieren, Vernetzen und Aktivwerden. Akteur*innen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, NGOs und die österreichische Jugend kommen bei der Konferenz zusammen, um eine nachhaltige Zukunft zu gestalten. Ziel ist die gemeinsame Erarbeitung von Ideen und Forderungen an die österreichische Politik, die von den UNFCCC-Jugenddelegierten zur UN-Klimakonferenz herangebracht werden.

" Die Jugendklimakonferenz ist eine großartige Chance, um sich zu vernetzen, gegenseitig zu motivieren und Wissen auszutauschen. Wir bieten der Jugend eine Möglichkeit gehört zu werden und fordern von der Politik ein, dass diese Stimme auch ernst genommen wird ", betont Caroline Maaß, Mitorganisatorin der LCOY Austria 2021.

Vielfältiges Konferenzprogramm mit Keynotes, Workshops und Diskussionen

Mit Unterstützung der Universität für angewandte Kunst bietet die LCOY Austria über drei Tage rund 30 Workshops, sowie Diskussionen und Keynotes aus Naturwissenschaft, Politik, Gesellschaft und dem persönlichen Bereich. Neben Videobotschaften von Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, Leonore Gewessler und Frans Timmermans, wird Helga Kromp-Kolb einen Einblick in die aktuelle österreichische Klimapolitik geben. Die Zukunft des Reisens in Europa: Wie kann nachhaltiges und sozial verträgliches Reisen für junge Menschen aussehen und was ist dafür nötig? Diese Frage werden Elias Bohun (Traivelling), Mira Kapfinger (Stay Grounded), Laura Fariello (ÖBB) und ein*e Vertreter*in der Universität für angewandte Kunst diskutieren. Nora Krenmays (Universität für Bodenkultur) übernimmt die Moderation. Weitere Expert*innen sind Bernhard Kalteis (Klimabündnis), Lorraine Wenzel (Zero Waste Austria) und Nerys Jones (Britische Botschaft).



Engagiertes Freiwilligenteam in CliMates Austria hinter der Konferenz

“ Die oberste Priorität ist, echten Klimaschutz zu betreiben und unsere Zukunft zu sichern. Die LCOY Austria verbindet Expert*innen und Entscheidungsträger*innen mit jungen Menschen. Wir erinnern daran, um was es wirklich geht und vernetzen uns für unsere Zukunft ”, erklärt Pauline Trepczyk, Vorstand und Mitbegründerin von CliMates Austria.

Jetzt anmelden!

Die LCOY Austria richtet sich an alle jungen Menschen in Österreich zwischen 14 und 30 Jahren, die zur Klimakrise aktiv werden möchten. Es wird kein Vorwissen benötigt! Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenlos und man kann sich bis zum 13. Oktober 2021 anmelden.

Weitere Informationen und das Programm finden Sie unter www.lcoy.at oder auf Facebook (/lcoyaustria) und Instagram (@lcoyaustria).

Wir möchten uns auch noch bei unserem Hauptsponsor Klima- und Energiefonds und bei unserem Kooperationspartner, der Universität für Angewandte Kunst, für ihre Unterstützung bedanken.

