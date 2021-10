JG-Vorsitzende O’Brien: „Das ist der Anfang vom Ende des Systems Sebastian Kurz.“

Rund 7.000 Personen zeigten heute bei der Kundgebung vor der ÖVP-Zentrale Haltung: „Kurz muss gehen!“

Wien (OTS) - Gemeinsam mit zahlreichen anderen Organisationen versammelte sich die Junge Generation in der SPÖ zu einer Kundgebung in der Lichtenfelsgasse, um ein klares Zeichen gegen das System von Sebastian Kurz zu setzen. Ein Kanzler, der wegen Vorwürfen der Bestechung und Bestechlichkeit in den Fokus der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft geraten ist, kann keine Sekunde mehr im Amt bleiben, so der allgemeine Tenor der Veranstaltung.

Claudia O’Brien, die Vorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ, richtet klare Worte an Sebastian Kurz und sein engstes Umfeld: „In dem über 100 Seiten langen Hausdurchsuchungsbefehl kommt ganz klar die Geisteshaltung von Menschen zum Vorschein, die unser Land lediglich als machtpolitische Spielwiese und als Selbstbedienungsladen betrachten. Thomas Schmid hat in einer WhatsApp geschrieben: >>Wer zahlt schafft an. Ich liebe das.<< Ja, das ist die Welt in der sie leben. Eine Welt, in der Macht käuflich ist. Eine Welt, in der sich einige wenige alles richten können. Eine Welt, in der alle anderen durch die Finger schauen. Und genau darauf haben Sebastian Kurz und die Türkisen ihre gesamte Politik der letzten Jahre ausgerichtet.“

Für die Junge Generation steht fest: Es ist jetzt die Zeit für neue Mehrheiten in diesem Land. Es ist Zeit, dem System der absoluten Machtbesessenheit und der Politik für die Reichen und Mächtigen endlich einen Riegel vorzuschieben.

„Die Grünen sind 2019 mit dem Slogan in die Wahl gezogen: Wen würde der Anstand wählen? Die Frage, die sich an diesem Tag, hier und heute stellt ist: Was würde der Anstand jetzt tun? Und liebe Grüne, lieber Werner Kogler, diese Frage können wir euch beantworten: Der Anstand würde Sebastian Kurz das Misstrauen aussprechen und ihn gemeinsam mit seiner gesamten türkisen ÖVP endlich in die Opposition schicken.“, so O’Brien mit einem klaren Appell an den grünen Koalitionspartner.

