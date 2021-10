SPÖ-Deutsch sieht „letztes Aufgebot der Türkisen ausreiten, um ‚Dead Man Walking‘-Kurz mit lahmen Solidaritätsbekundungen zu verteidigen“

ÖVP-Länderchefs, türkise Regierungsmitglieder und türkiser Generalsekretär blamieren sich mit absurdem Kadavergehorsam

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch spricht angesichts der heutigen peinlichen Erklärungen der ÖVP-Länderchefs und türkisen Regierungsmitglieder sowie des geifernden Rundumschlags von ÖVP-Generalsekretär Melchior gegen den ehemaligen SPÖ-Kanzler Werner Faymann und gegen Landeshauptmann Peter Kaiser vom „letzten Aufgebot der Türkisen, das verzweifelt versucht, 'Dead Man Walking'-Kurz mit lahmen Solidaritätsbekundungen zu verteidigen. Statt Sebastian Kurz klarzumachen, dass er endlich sein Amt zurücklegen muss, blamieren sich die ÖVP-Länderchefs, die türkisen Regierungsmitglieder und der türkise Generalsekretär mit Kadavergehorsam und fortgeschrittener Realitätsverleugnung“, so Deutsch heute, Donnerstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Deutsch ist klar: „Dass ÖVP-Generalsekretär Melchior das Wort ‚Moral‘ überhaupt in den Mund nimmt, ist angesichts der Vorgänge in der türkisen Familie schon ungeheuerlich genug. Dass Melchior jetzt mit Dreck auf Werner Faymann und Peter Kaiser wirft, ist genau die Politik aus der untersten Schublade, die Alleinstellungsmerkmal der Kurz-ÖVP ist“, so Deutsch, der in Richtung Melchior klarstellt: „Das Hochkochen von zehn Jahre alten Vorwürfen und das Anpatzen von politischen Mitbewerbern wird Kurz nicht retten. Während der Ermittlungsdruck bei Kurz und der türkisen Familie immer größer wird und sich Hausdurchsuchungen in der ÖVP häufen, haben sich die Vorwürfe gegen Werner Faymann und Peter Kaiser schon längst in Luft aufgelöst, die Verfahren wurden längst eingestellt“, so Deutsch. (Schluss) mb/ls

