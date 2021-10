Best of St. Pölten: Neuer Imagefilm geht online

St. Pölten Tourismus und Austria Guides zeigen in einer Tour die Highlights der Stadt

Wir wollen mit dem Imagefilm Best of St. Pölten einen wesentlichen Beitrag leisten, um die Stärken St. Pöltens als Tourismusdestination zu unterstreichen und in die Welt zu tragen. Eva Prischl, Leitung St. Pölten Tourismus

St. Pölten (OTS) - Mit dem neuen Imagefilm präsentiert der St. Pölten Tourismus eine Auswahl der schönsten Plätze, Ecken und Straßen der Stadt und setzt damit weitere Schritte zur Vermarktung der Stadt als attraktive Tourismusdestination.

Best of St. Pölten

Ziel des Imagefilms ist es, St. Pölten überregional noch bekannter zu machen. „Neben klassischen Werbeformen und Werbeformaten und in Zeiten zunehmender Digitalisierung im Marketing war es mir wichtig, das Image der Stadt sowie die positive Wahrnehmung St. Pöltens als Tourismusdestination mit Hilfe von audiovisuellen Mitteln repräsentativ hervorzuheben“, erzählt Auftraggeberin Eva Prischl.

Die Tourismuschefin der Stadt St. Pölten hatte die Idee zu dem Projekt, das bereits nächstes Frühjahr mit einem zweiten Teil fortgesetzt werden soll. Die erste Episode führt von der Innenstadt über den Wochenmarkt bis hin zum Kulturbezirk der Stadt. Der Imagefilm präsentiert nicht nur die Highlights der Stadt in schönen bewegten Bildern, sondern informiert auch gleichzeitig über den geschichtlichen Hintergrund der Sehenswürdigkeiten.

In einer Tour zu den Highlights der Stadt

Der Imagefilm soll Emotionen hervorrufen aber gleichzeitig auch Informationen bereitstellen und dazu anregen, das Gesehene selbst zu erleben. „Mit den beiden Austria Guides Mag.a Rita Klement und Franz Zwedorn konnten wir zwei erfahrene Experten gewinnen, die interessante Einblicke der Stadt geben und Fakten sympathisch und authentisch vermitteln“, unterstreicht Prischl. "Wir wollen mit dem Imagefilm Best of St. Pölten einen wesentlichen Beitrag leisten, um die Stärken St. Pöltens als Tourismusdestination zu unterstreichen und in die Welt zu tragen.“

Fortsetzung folgt

Mit der Präsentation der ersten Episode setzt der St. Pölten Tourismus den Startschuss für weitere Ausgaben. „Um die Vielfalt der Stadt bestmöglich abzubilden, werden wir mit den Naherholungsgebieten, Grünräumen, Stadtwanderrouten, Lauf- und Walkingrunden in der Stadt fortsetzen“, verrät Tourismusexpertin Eva Prischl.

„Best of St. Pölten“ wird auf den Social Media Portalen unter #visitspoelten veröffentlicht und ist auf YouTube sowie stpoeltentourismus.at abrufbar.

Der neue Imagefilm Best of St. Pölten wird ebenso auf Fach- und Publikumsmessen zum Einsatz kommen und im Rahmen von Tagungen und Kongressen oder im direkten Kundenkontakt präsentiert.

Best of St. Pölten Video jetzt ansehen Best of St. Pölten

Rückfragen & Kontakt:

Tourismus & Marketing Info

Rathausplatz 1

3100 St.Pölten

Tel: +43 2742 333-5000

tourismus @ st-poelten.gv.at

www.stpoeltentourismus.at