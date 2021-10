FPÖ-Hermann: Stellungnahme von Landeshauptmann Schützenhöfer ist moralische Bankrotterklärung!

Schwarze Landesparteiobleute klammern sich noch an türkisen Messias.

Graz (OTS) - Durchaus lange ließ sich die steirische Volkspartei gemeinsam mit den anderen schwarz/türkisen Landesgruppen Zeit bis eine Stellungnahme zu den gestrigen Ereignissen erfolgte. Bekanntlich führten die österreichischen Strafverfolgungsbehörden aufgrund des Verdachts auf Untreue und weiterer Delikte im Bundeskanzleramt, dem Finanzministerium sowie der ÖVP-Zentrale Hausdurchsuchungen durch. In dem gemeinsamen Schreiben betonen die schwarzen Landesorganisationen die „volle Unterstützung“ für den unter massiven Korruptionsverdacht stehenden Noch-Bundeskanzler Sebastian Kurz. „Diese auch vom steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer unterzeichnete Aussendung ist eine moralische Bankrotterklärung für die gesamte Volkspartei. Es ist schier unglaublich, mit welcher Verblendung man am türkisen Messias Sebastian Kurz festhält. Die Reputation der Republik leidet unter der türkisen Truppe – die Österreich zu einem Selbstbedienungsladen für Politkarrieristen umfunktioniert hat – massiv und der steirische Landeshauptmann stärkt dem Chef dieser korrupten Truppe tatsächlich noch den Rücken. Viele Steirer sind fassungslos über die Amoralität dieser einst staatstragenden Partei“, so FPÖ-Landesparteisekretär LAbg. Stefan Hermann.

