Interhyp Trendbarometer: Aufwärtspotenzial bei Wohnkreditzinsen

Immobilieninteressenten mit Finanzierungsbedarf bekommen die Ambivalenz der Märkte durch schwankende Konditionen zu spüren - 1/2

Wer ein konkretes Objekt im Auge hat und finanzieren möchte, sollte nicht auf fallende Konditionen spekulieren. Im Moment erhöhen viele Produktpartner die Konditionen. Insofern ist ein Konditionsvergleich mehr denn je anzuraten. - 2/2

Wien (OTS) - Die steigenden SWAP-Sätze an den Märkten wirken sich zunehmend auf Immobilienkäufer und -innen in Österreich mit Finanzierungsbedarf aus. Zuletzt haben mehrere Institute ihre Wohnkreditzinsen erhöht. Bei Bestanbietern betragen die Zinssätze für zehnjährige Fixzinsbindungen derzeit noch 0,9 Prozent nominal und um 1 ,2 Prozent effektiv – bei einer Kreditsumme von 300.000 Euro und einer Laufzeit von 30 Jahren. Die Bestzinssätze für variable Kredite liegen Anfang Oktober bei rund 0,3 Prozent nominal und 0,64 Prozent effektiv. „ Immobilieninteressenten mit Finanzierungsbedarf bekommen die Ambivalenz der Märkte durch schwankende Konditionen zu spüren “, sagt Mirjam Mohr, Vorständin Privatkundengeschäft bei der Interhyp AG. Der Trend zeigt nach oben.

Einerseits deuten steigende Inflationszahlen, teilweise bessere Arbeitsmarktdaten und Erfolge im Kampf gegen die Corona-Pandemie auf höhere Zinsen hin, andererseits bleibt die Konjunkturerholung vage und gegenüber Störungen anfällig – wie Lieferkettenprobleme, hohe Energiepreise oder heftige Kursreaktionen an den Börsen zeigen. Auch die zunehmenden Staatsverschuldungen und der in letzter Minute abgewendete Shutdown in den USA bereiten Investoren Sorge. Ein bestimmendes Thema ist die Inflation, die in den USA auf 5,3 Prozent und in Österreich auf 3,2 Prozent geklettert ist. Den Notenbanken muss es gelingen, einerseits die Geldentwertung im Zaum zu halten und andererseits den Wirtschaftsaufschwung nicht zu gefährden. Auch wenn die US-Notenbank Fed zuletzt einen sehr behutsamen Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik angekündigt hat, setzen sowohl die US-Notenbanker als auch die europäischen Kollegen zunächst weiterhin auf ein niedriges Leitzinsniveau und Anleihekäufe.

Diese Gemengelage hat die SWAP-Sätze steigen lassen, die einen wichtigen Einfluss auf die Hypothekarzinsen haben. Sie haben ins Plus gedreht und tendieren jetzt bei 0,19 Prozent. Die Experten und Expertinnen, die Interhyp monatlich im Rahmen des Interhyp-Wohnkreditzins-Trendbarometers befragt, sehen in der Tendenz sowohl kurz- als auch langfristig weiteres Aufwärtspotenzial. Andreas Luschnig, Leiter der Interhyp-Niederlassung in Wien: „ Wer ein konkretes Objekt im Auge hat und finanzieren möchte, sollte nicht auf fallende Konditionen spekulieren. Im Moment erhöhen viele Produktpartner die Konditionen. Insofern ist ein Konditionsvergleich mehr denn je anzuraten. “

