Welttag für menschenwürdige Arbeit: Katar im Fokus

Diskussionsveranstaltung im ÖGB: 1 JAHR VOR KATAR – GLOBALES FOUL ODER CHANCE FÜR VERÄNDERUNG? (12.10., 18 Uhr)

Wien. (OTS) - Den heutigen Welttag für menschenwürdige Arbeit nimmt weltumspannend arbeiten, der entwicklungspolitische Verein im ÖGB, traditionell zum Anlass, um auf die weltweite Arbeits- und Menschenrechtssituation aufmerksam zu machen. Heuer im Fokus steht das Emirat Katar.

Im Zuge der Bauarbeiten für die dort im kommenden Jahr stattfindende Fußball-Weltmeisterschaft sind mehrere tausend Arbeiter aufgrund fehlender Sicherheitsvorkehrungen und extremer Hitze ums Leben gekommen.

„Das Beispiel Katar zeigt, wie wichtig gewerkschaftlicher Internationalismus und globale Verantwortung sind“, ist Peter Schissler, Vorsitzender des Vereins weltumspannend arbeiten, überzeugt. „Seit 2013 verfolgen wir gemeinsam mit dem ÖGB die Geschehnisse auf den Baustellen und zeigen die dramatischen Bedingungen auf. Aufgrund unseres Drucks hat sich die Lage für die ArbeiterInnen insgesamt verbessert. Aber es heißt wachsam zu bleiben!“, so Schissler.

Im Rahmen der Veranstaltung „1 JAHR VOR KATAR – GLOBALES FOUL ODER CHANCE FÜR VERÄNDERUNG?“ (Dienstag, 12.10., 18 Uhr, Riverbox/ÖGB-Catamaran) soll deshalb diskutiert werden, welche Verbesserungen die internationalen Kampagnen zur Durchsetzung von Arbeits- und Menschenrechten in Katar bewirkt haben und wo es weitere Anstrengungen bedarf.

TeilnehmerInnen sind u.a. Thomas Kattnig, Mitglied Bundespräsidium younion _ Die Daseinsgewerkschaft und stv. Vorsitzender von weltumspannend arbeiten, Tim Noonan, Direktor für Kampagnen und Kommunikation des Internationalen Gewerkschaftsbundes (IGB), Christian Fölzer (Gewerkschaft Bau-Holz), Annemarie Schlack (Amnesty International Austria), Paul Scharner (ehem. Fußball-Nationalspieler).

Um Katar an die Versprechungen die Lage der arbeitenden Menschen zu verbessern lautstark zu erinnern, findet am kommenden Dienstag (12.10.) um 14.30 Uhr auch eine Kundgebung von Amnesty International und weltumspannend arbeiten vor der Botschaft Katars in Wien (Schottenring 10) statt.

Der Welttag für menschenwürdige Arbeit (World Day for decent work) wird jährlich am 7. Oktober begangen. Er wurde vom Internationalen Gewerkschaftsbund (IGB) 2006 ins Leben gerufen. An diesem Tag treten die Gewerkschaften weltweit und öffentlich für die Herstellung menschenwürdiger Arbeitsbedingungen ein.





Details und die Möglichkeit, sich zur Veranstaltung anzumelden:



https://www.weltumspannend-arbeiten.at/angebote/veranstaltungen/1-jahr-vor-katar-globales-foul-oder-chance-fuer-veraenderung/



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Michael Wögerer

Weltumspannend Arbeiten - Der entwicklungspolitische Verein im ÖGB

Tel: +43 (0)1 53444-39328 ; Mobil: +43 (0)6642838491

e-mail: michael.woegerer @ oegb.at

http: www.weltumspannend-arbeiten.at