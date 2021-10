Marco Pogo veröffentlicht Buch: "Gschichtn"

Marco Pogo stand bisher als Musiker, Politiker, Unternehmer und Arzt in der Öffentlichkeit. Nun auch als Autor. Sein Erstlingswerk stellt er auf einer Erzähltour vor.

Wien (OTS) - Am 25.10.2021 erscheint "Gschichtn", worin Marco Pogo lustige, skurrile und unterhaltsame Episoden aus seinem Leben erzählt.

Marco Pogo: "Ich hab den Job als Arzt geschmissen, um mit TURBOBIER durchzustarten, dem Bundeskanzler zu einem veritablen Shitstorm verholfen, auf China-Tour die Mafia verärgert und in Kambodscha eine Busfahrt nur knapp überlebt. Wie sich diese und weitere Gschichtn genau abgespielt haben, hab ich nun in einem Buch zusammengefasst"

Ein Buch wie ein Stammtischgespräch, das auch auf Erzähltour präsentiert wird, in Wien steht am 03.11. eine Lesung in der Roten Bar im Volkstheater am Programm. „Gschichtn“ erscheint am 25.10. im Seifert-Verlag. 15 Kapitel von „Jugend forscht“ über „Traumberuf Politiker“ bis zu „Oachkatzlschwoaf“ wollen gelesen werden.

28.10. Klagenfurt, 29.10. Graz, 30.10. Steyr, 03.11. Wien, 06.11. Linz, 17.11. Salzburg, 18.11. Hall, 19.11. Rosenheim, 20.11. Dornbirn, 25.11. Wiener Neustadt, 02.12. St.Pölten, 08.12. Wien



