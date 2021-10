Vana/Ernst-Dziedzic: Aufnahmekontingente in der EU für Geflüchtete aus Afghanistan bereitstellen

EU- Resettlement Konferenz muss zu rettenden Lösungen kommen

Wien (OTS) - Anlässlich der heutigen EU-Resettlement Konferenz erklärt Monika Vana, Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament: “Wenn Menschen vor Krieg, Elend oder den Taliban fliehen, dann haben sie ein Recht auf Schutz und dürfen nicht dem Schlagwort ”illegale Migration” kriminalisiert werden. Die EU-Mitgliedstaaten müssen großzügige Aufnahmekontingente zusagen und rasche, faire und transparente Aufnahmeverfahren in enger Kooperation mit dem UNHCR ermöglichen. Wir müssen die EU-Richtlinie zur Gewährung vorübergehenden Schutzes nutzen, um bürokratische Hürden für afghanische Geflüchtete abzubauen und Klarheit und Sicherheit für die Afghan*innen schaffen, die sich bereits in der EU aufhalten. Statt bloßer Symbolpolitik braucht es jetzt rasche und pragmatische Lösungen, um Menschen in Not zu helfen.”

Ewa Ernst-Dziedzic, Sprecherin der Grünen für Außenpolitik, Migration, LGBTIQ und Menschenrechte: “Unbedingt notwendig in der gegebenen Situation ist, dass die Fluchtwege aus Afghanistan offen bleiben, damit gefährdete Personen wie Frauen, Mädchen, Medienschaffende und Menschenrechtsaktivist:innen überhaupt in Sicherheit gebracht werden können. Rasche, sichere Evakuierungen von besonders Gefährdeten sowie offene Fluchtwege aus Afghanistan müssen eine Grundbedingung für den operativen Umgang mit den Taliban darstellen. Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten sind zudem gefordert, auch weiterhin durch gezielte Unterstützung der Nachbarstaaten Afghanistans und humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung, offene Fluchtwege und eine adäquate Versorgung von afghanischen Geflüchteten sicherzustellen.“

