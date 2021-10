NTT DATA Business Solutions wird als "SAP on Microsoft Azure Advanced Specialization"-Partner ausgezeichnet (FOTO)

Bielefeld, Redmond (ots) - NTT DATA Business Solutions gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Microsoft zum "SAP on Microsoft Azure Advanced Specialization"-Partner ernannt wurde. Diese Auszeichnung erhalten nur Partner, die fundiertes Know-how, umfangreiche Erfahrung und Erfolge bei der Implementierung von SAP-Lösungen auf Azure vorweisen können.

Da die Mainstream-Wartung für Kernanwendungen der SAP Business Suite 7 über 2027 hinaus nur über eine optionale Extended-Wartung bis Ende 2030 angeboten wird, und die Kernprodukte von SAP für die SAP HANA-Datenbank optimiert werden, suchen viele Unternehmen nach einem Partner, der über exzellente Fähigkeiten verfügt, um ihre bestehende SAP-Umgebung zu modernisieren und in die Cloud zu migrieren.

Rodney Clark, Corporate Vice President, Global Partner Solutions, Channel Sales und Channel Chief bei Microsoft ergänzt: "Das Prädikat 'SAP on Microsoft Azure Advanced Specialization' zeichnet Partner aus, die sehr leistungsfähig sind, wenn es darum geht, die SAP-Anwendungen von Unternehmen auf Azure zu migrieren. Die Spezialisten von NTT DATA Business Solutions haben klar bewiesen, dass sie über alle nötigen Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen, um Kunden einen umfassenden und professionellen Managed Cloud Service für eine SAP-Landschaft zu liefern."

Norbert Rotter, CEO der NTT DATA Business Solutions AG, bestätigt dies: "Als Microsoft-Partner mit der Auszeichnung "SAP on Microsoft Azure Advanced Specialization" ist NTT DATA Business Solutions in der Lage, nahtlos mit Microsoft und SAP zu arbeiten. Kunden profitieren von all den Vorteilen flexibler Plattformen und von der fundierten SAP-Kompetenz und Branchenkenntnis, die NTT DATA vorweisen kann."

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions entwirft, implementiert, verwaltet und erweitert SAP-Lösungen kontinuierlich, damit Unternehmen und deren Mitarbeiter sie optimal nutzen können. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen.

Als Teil der NTT DATA Gruppe und mit engen Beziehungen zu SAP und anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt rund 11.000 Menschen in 30 Ländern.

Über NTT DATA

NTT DATA - ein Teil der NTT Group - ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.

