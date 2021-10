„Filmpendler“ bei „Was gibt es Neues?“ am 8. Oktober in ORF 1

Mit Vitásek, Weinzettl, Sarsam, Stabinger und Maurer

Wien (OTS) - Zum „Welt-Ei-Tag“ begrüßt Oliver Baier sein illustres Rateteam bestehend aus Andreas Vitásek, Monica Weinzettl, Omar Sarsam, Antonia Stabinger und Thomas Maurer in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 8. Oktober 2021, um 22.50 Uhr in ORF 1. Seine erste Frage ist die nach einem „Schnatterkreuzer“.

Das bleibt aber nicht der einzige ungewöhnliche Begriff in dieser Sendung: „Dancing Star“ und Romy-Preisträger Faris Rahoma möchte wissen, was man unter einem „Filmpendler“ versteht.

