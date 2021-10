Nachbericht: 25. Finanzstrafrechtliche Tagung in Linz

Linz/Wien/Salzburg/Graz/Innsbruck/Ried (OTS) - Bereits zum 25. Mal luden Dr. Rainer Brandl und Dr. Roman Leitner zur Finanzstrafrechtlichen Tagung ins Kunstmuseum Lentos in Linz. Die Tagung gilt seit vielen Jahren als eines der Highlights im Veranstaltungskalender nationaler und internationaler ExpertInnen im Bereich des Finanzstrafrechts und wurde erstmals erfolgreich in Hybrid-Form angeboten. Ein hochkarätig besetztes Podium aus namhaften Lehrenden und Praktikern beschäftigte sich in diesem Jahr ausführlich mit der Digitalisierung der abgabenrechtlichen Veranlagung und Kontrolle sowie den daraus resultierenden finanzstrafrechtlichen Implikationen.

Anreize zur Selbstkontrolle

Die fortschreitende Digitalisierung im Bereich der Steuerveranlagung ermöglicht der Finanzverwaltung nicht nur den Einsatz neuer Technologien bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steuerbetrug, sondern auch bei der zielgerichteten und risikoorientierten Durchführung von Betriebsprüfungen. Rainer Brandl, Finanzstrafrechtsexperte bei LeitnerLeitner: „Es müssen auch Anreize zur Selbstkontrolle geschaffen werden. Unternehmen sollten dazu motiviert werden, Steuerkontrollsysteme zu implementieren oder deren Prozesse regelmäßig im Rahmen von Internal Investigations zu überprüfen.“

Basierend auf dem Vortrag zur Funktionsweise der modernen digitalisierten Finanzverwaltung wurden von den Referentinnen und Referenten die sich daraus ergebenden finanzstrafrechtlichen Konsequenzen untersucht. Ebenso wurden Überlegungen angestellt, welche zusätzlichen Anreize zur Selbstkontrolle geschaffen werden könnten, um der Steuerdelinquenz entgegen zu wirken. Welche Rolle dabei Internal Investigations zukommt, wurde ebenfalls umfassend diskutiert.

Es referierten Mag. Alfred Hacker (Leiter Amt für Betrugsbekämpfung), Univ.-Prof. Robert Kert und Christopher Kahl LL.M. (WU) (beide WU Wien), Univ.-Prof. Tina Ehrke-Rabel (Universität Graz), Dipl-Kfm. Jesco Idler (Flick Gocke Schaumburg, Deutschland), Mag. Mario Schmieder (LeitnerLaw Rechtsanwälte), Mag. Eva Trubrig (BMF) sowie Hon.-Prof. Dr. Roman Leitner und Dr. Rainer Brandl (beide LeitnerLeitner).

Über die Finanzstrafrechtliche Tagung

Die Finanzstrafrechtliche Tagung ist eine Veranstaltungsreihe, die von dem Finanzstrafrechtsexperten Roman Leitner vor 25 Jahren ins Leben gerufen wurde. Sie steht für einen kompakten, interdisziplinären Austausch für nationale und internationale Gäste aus Wissenschaft und Praxis zu aktuellen Entwicklungen im Finanzstrafrecht und den angrenzenden Rechtsgebieten.

Über LeitnerLeitner

LeitnerLeitner ist eine der maßgebenden Sozietäten von Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern in Zentral- und Süd-Osteuropa. Hinter jedem persönlichen Ansprechpartner stehen rund 725 Mitarbeiter und die weltweite Zusammenarbeit mit Praxity und Taxand. Gemeinsam mit LeitnerLaw Rechtsanwälte (Edthaler Leitner-Bommer Schmieder & Partner Rechtsanwälte GmbH) bieten wir zwischen Steuerberatern und Rechtsanwälten abgestimmte Lösungen für mittelständische Unternehmen, Konzerne und Private Clients. www.leitnerleitner.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Andrea Pale

0732/70 93-299

0664/84 61 248

andrea.pale @ leitnerleitner.com