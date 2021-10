Hauptversammlung Markenartikelverband (MAV): Bestellung des neuen Präsidiums und Festlegung der Schwerpunktthemen für 2021/22

Umso wichtiger, dass wir klar und laut mit unseren Leistungen in die Öffentlichkeit gehen sowie eine zu den großen Herausforderungen konstruktive und motivierende Position einnehmen und aufbauen, die sich von der allzu oft vernehmbaren Endzeitstimmung abhebt. Damit auch Mut machen zu konsumieren und Freude daran vermitteln Mag. Günter Thumser, Geschäftsführer des Österreichischen Markenartikelverbands 1/3

In meiner Funktion werde ich mich für die Interessen der herstellenden Betriebe in der Konsumgüterbranche und für die Zusammenarbeit mit unseren Handelspartnern stark machen Mag. Nikolaus Huber, Geschäftsführer von Unilever Austria 2/3

Das Anspruchsniveau zu diesem Thema ist bei Konsumenten und Stakeholdern dramatisch gestiegen, aber oft geht der Blick für das Ganze und für das Machbare leider zu schnell verloren Mag. Günter Thumser, Geschäftsführer des Österreichischen Markenartikelverbands 3/3

wien (OTS) -

Bestellung des neuen MAV-Präsidenten: Mag. Nikolaus Huber (Geschäftsführer Unilever Austria) folgt Dr. Alfred Schrott nach

Nährwertprofil, Plastikproblematik, UTP-nationales Recht sowie Herkunftskennzeichnung als regulatorische Hauptthemen für 2021/22

Geplante Initiativen und Unterstützung der Mitglieder bei Themen Klimawandel/Nachhaltigkeit, Kostendynamik/Logistik- und Ernteengpässe sowie HomeOffice





Wien. Am 4.10.2021 fand im Haus der Industrie in Wien die Generalversammlung des MAV statt. Dabei wurde das neue Präsidium bestellt sowie die zentralen Schwerpunkte für das kommende Geschäftsjahr vorgestellt und beschlossen. „ Umso wichtiger, dass wir klar und laut mit unseren Leistungen in die Öffentlichkeit gehen sowie eine zu den großen Herausforderungen konstruktive und motivierende Position einnehmen und aufbauen, die sich von der allzu oft vernehmbaren Endzeitstimmung abhebt. Damit auch Mut machen zu konsumieren und Freude daran vermitteln “, fasst Mag. Günter Thumser, Geschäftsführer des Österreichischen Markenartikelverbands die Ziele zusammen.

Neuer Präsident bestellt

Der 42-jährige Geschäftsführer von Unilever Austria, Mag. Nikolaus Huber , wurde als Nachfolger von Dr. Alfred Schrott zum Präsidenten des MAV ernannt. Der Marken Experte ist seit 17 Jahren bei Unilever im Brandmanagement und Vertrieb tätig, 5 Jahre davon arbeitete er im Vertrieb der Unilever Deutschland. 2019 trat er die Geschäftsführung in Österreich an. „ In meiner Funktion werde ich mich für die Interessen der herstellenden Betriebe in der Konsumgüterbranche und für die Zusammenarbeit mit unseren Handelspartnern stark machen “, beschreibt Huber die Ziele seiner neuen Aufgabe. Als weiteren Schwerpunkt seiner Präsidentschaft nennt Huber die Fortsetzung der Stärkung der Interessensvertretung und dabei noch mehr auf die volkswirtschaftliche Bedeutung und Innovationsleistung der Mitgliederbetriebe hervorzuheben.

Neue Vizepräsidenten

Die Funktion der Vizepräsidentin übernimmt neu Mag. Daniela Kapelari-Langebner , Geschäftsführerin von Ölz. Frau Kapelari gehört dem Vorstand des MAV seit 2016 an. Ebenfalls zum Vizepräsidenten gewählt wurde Mag. Andreas Kutil , CEO von Manner, der im Vorstand des MAV schon seit 2009 vertreten war und auch kurzzeitig von 2017-2018 das Amt des Vizepräsidenten innehatte.

Regulatorische Hauptthemen

Regulatorische Hauptthemen für die nächsten Monate werden laut MAV die Beschäftigung mit drohenden Werbebeschränkungen aus dem nationalen Nährwertprofil, das verstärkte Umsetzen einer Kreislaufwirtschaft, konstruktive Teilhabe an der Kunststoff-Diskussion (Mehrwegquote, Pfand, Kunststoffsteuer), Einwirken auf die faire Umsetzung der EU-UTP-Richtlinie gegen unlautere Handelspraktiken sowie Beitragen zu einer Herkunftskennzeichnung ohne einseitige Diskriminierung gerade der nationalen Hersteller . Diese Themen werden zu einem hohen Anteil oft ideologisiert vorangetrieben, daher sind gemeinsame Aktivitäten mit anderen Verbänden für eine stärkere Aufklärung der Konsumenten in Richtung Bewusstseinsbildung für Gesamtzusammenhänge vorgesehen. Es gibt auch schon erste Erfolge: seit letzter Woche ist der UTP-Entwurfstext zur Begutachtung freigegeben worden . Der MAV wird dazu mit dem Anspruch auf „Fairness for ALL“ (also: Gleichbehandlung ALLER Marktteilnehmer!) in Kürze Stellung nehmen.

Schwerpunktbereiche 2021/22

Bei der Generalversammlung wurden folgende Schwerpunktbereiche festgelegt:

1.Klimawandel/Nachhaltigkeit

„ Das Anspruchsniveau zu diesem Thema ist bei Konsumenten und Stakeholdern dramatisch gestiegen, aber oft geht der Blick für das Ganze und für das Machbare leider zu schnell verloren “, schildert Thumser die aktuelle Lage zu diesem Thema. Mit Verzicht allein wird Österreich oder Deutschland den Klimawandel aber nicht stoppen können: denn den 450 Mio. Europäern stehen doch knapp 7,5 Mrd. Menschen auf anderen Kontinenten gegenüber. Der MAV wird zum Thema Nachhaltigkeit bzw. der Beiträge der Marken dazu in Kürze eine operative Plattform anbieten und auch eine entsprechende Interaktion zwischen den Mitgliedern unterstützen.

2. Kostendynamik/Logistik- und Ernteengpässe

Die allseits galoppierenden Kosten werden glücklicherweise von einer steigenden Nachfrage und einem sehr guten Wiederaufschwung begleitet. Hier wird es unumgänglich sein, die wesentlichen Kostensteigerungen auch gemeinsam mit den Partnern im Handel an die Konsumenten mit viel begleitender Information weiterzuvermitteln. Etliche lang gewohnte Preisschwellen werden dabei sicher zu überspringen sein. Der „Faire Preis“ im Sinne des Erhalts der heimischen Versorgung erhält gerade jetzt dadurch eine noch größere, auch volkswirtschaftliche Bedeutung und auch mehr Öffentlichkeit.

3. HomeOffice

Der MAV hat sich intensiv mit praktikablen HomeOffice-Regeln befasst, denn durch lange Absenzen vom Arbeitsplatz wurden neue Erwartungen und durch die umgesetzte Digitalisierung ganz neue Möglichkeiten geschaffen. Auch in Zukunft wird der MAV dazu eine aktive Plattform für den Austausch zwischen den Unternehmen sein.

Über den Verband der Markenartikelindustrie

Seit mehr als 95 Jahren vertritt der Verband der Markenartikelindustrie die Interessen der Mitglieder gegenüber Politik, Öffentlichkeit, nationalen und internationalen Medien und den Handelspartnern. Der MAV sorgt dafür, dass sich die wirtschaftlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen positiv für die Marken entwickeln und informiert über kommende Veränderungen und Bestimmungen. Eine publikumswirksame Initiative für die Herstellermarken ist die seit 25 Jahren jährlich stattfindende Gemeinschaftskampagne, die einen wesentlichen Beitrag zum öffentlichen Markenbewusstsein leistet.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Gabriele Liebl

Liebl Consulting

office @ liebl-consulting.com

Tel.: 0664-5137575