AVISO: Festakt zum Tag der Leutnante an der Theresianischen Militärakademie

Wien (OTS) - Am Samstag, den 09. Oktober 2021, werden mit einem feierlichen Festakt an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt Berufs- und Milizoffiziere in die Truppe übernommen. In Anwesenheit des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen und der Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, legen die jungen Offiziere ihr Gelöbnis ab. Zusätzlich gibt es eine dynamische Vorführung einiger Waffengattungen des Österreichischen Bundesheeres, wie zum Beispiel des Jagdkommandos, der Militärpolizei, der Luftraumüberwachung und vielen mehr.

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19, sind Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Aufgrund von Covid-Schutzbestimmungen ist die Anmeldung der Medienvertreter bis 08. Oktober 2021, 16:00 Uhr, bei Oberst Thomas Lampersberger unter +43 (0)664-622-2157 bzw. thomas.lampersberger @ bmlv.gv.at verpflichtend.

Zeit & Ort

09. Oktober 2021, ab 10:30 Treffpunkt für Medienvertreter beim Covid-Kontrollpunkt beim Zugang zum Maria-Theresien-Platz,

Burgplatz 1,

2700 Wiener Neustadt

Ablauf

10:30 Uhr Eintreffen, 3-G-Kontrolle

11:00 Uhr Beginn Festakt Tag der Leutnante

Ca. 13:00 Uhr Ende des Festakts

Eine Teilnahme ist nur unter Einhaltung der gültigen Covid-Maßnahmen gestattet.

