FOTO - Hanke/Krajcsir feiern ein Jahr Service-Treff - 55.000 KundInnen bisher rundum beraten

Der Service Treff ist gelebte KundInnenorientierung. Unser Ziel ist es, hier noch viele weitere Unternehmen der Stadt zu vereinen und eine zentrale Anlaufstelle für alle Anliegen zu schaffen - 1/3

Der Service Treff ist ein Novum in der 72-jährigen Geschichte der Wiener Stadtwerke. Erstmals sind die Konzernunternehmen vereint unter einem Dach - ein Meilenstein in unserem Rundum-Service - 2/3

Über 55.000 Kundinnen und Kunden konnten wir im ersten Jahr beraten und individuelle Lösungen finden - 3/3

Wien (OTS) - Mehr als 55.000 KundInnen kamen innerhalb des ersten Jahres in den Service Treff, um sich beraten zu lassen. Seit einem Jahr steht hier exzellenter Service und KundInnenorientierung im Vordergrund. Im Service Treff können KundInnen Dienstleistungen, Services und Beratungen der Wiener Stadtwerke in Anspruch nehmen: Wien Energie, Wiener Linien, Wiener Lokalbahnen, Wiener Netze, Bestattung Wien und Wipark sind vor Ort vertreten. Zur ersten Jubiläumsfeier am 6. Oktober d.J. waren der zuständige Stadtrat Peter Hanke, der Wiener Stadtwerke Generaldirektor Martin Krajcsir, Irene Antunovic, Leiterin des Service Treff, und die GeschäftsführerInnen der vertretenen Konzernunternehmen anwesend. „ Der Service Treff ist gelebte KundInnenorientierung. Unser Ziel ist es, hier noch viele weitere Unternehmen der Stadt zu vereinen und eine zentrale Anlaufstelle für alle Anliegen zu schaffen “, so Hanke. „ Der Service Treff ist ein Novum in der 72-jährigen Geschichte der Wiener Stadtwerke. Erstmals sind die Konzernunternehmen vereint unter einem Dach - ein Meilenstein in unserem Rundum-Service “, so Krajcsir.

Zwtl.: 1.000m² Service - Innenarchitektur auf weltweitem Spitzenniveau

Auf über 1.000m² werden hier KundInnen in einem außergewöhnlichen Ambiente beraten: Mit „Grüninseln“ und liebevollen Details schafft die innenarchitektonische Gestaltung ein Klima, in dem sich KundInnen und MitarbeiterInnen wohlfühlen können - für den begehrten „Best of Year“ -Award des Interior Magazin konnte der Service Treff unter mehreren tausenden Einreichungen hervorstechen: Er hat es 2020 unter die besten fünf in der Kategorie „public services“ geschafft. Trotz pandemiebedingter Einschränkungen war das erste Jahr ein Erfolg: „ Über 55.000 Kundinnen und Kunden konnten wir im ersten Jahr beraten und individuelle Lösungen finden “, so Antunovic.

Zwtl.: Zentraler Standort bei der Spittelau mit perfekter öffentlicher Anbindung

Wer sich von den Angeboten überzeugen will, schaut am besten einfach vorbei. Der Service Treff befindet sich in der Spittelauer Länder 45 und ist verkehrsgünstig gelegen – am besten ist er mit der U6 bzw. der U4 über die U-Bahn-Station Spittelau erreichbar. Spontan vorbeikommen oder Termin buchen unter http://www.servicetreff.at/



Fotos unter: https://terabox.wienit.at/index.php/s/RzdWgxc6qLZQCNE

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Stadtwerke GmbH

David Millmann, BA

Pressesprecher

+43 664 88 48 0259

david.millmann @ wienerstadtwerke.at

http://www.wienerstadtwerke.at